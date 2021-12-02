Президент Беларуси рассказал, почему ранее не признавал Крым "российским"

Лидер правящего в Беларуси режима Александр Лукашенко ТАСС

По словам политика, этот вопрос обсуждался на всех уровнях

Александр Лукашенко рассказал, почему ранее не признавал временно оккупированный Крым "российским". Об этом он сообщил в интервью одному из российских телеканалов.

Политик отметил, что этот вопрос обсуждался на всех уровнях. "Было много обсуждений на всех уровнях, как и по Абхазии. Всегда надо задавать вопросы - надо-не надо и что это даст? Любой шаг - надо задавать вопрос "зачем?" - сказал Лукашенко.

Напомним, недавно Александр Лукашенко признал временно оккупированный Крым "российским". При этом политик добавил, что планирует посетить полуостров.

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В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что заявление Александра Лукашенко о "российском" Крыме является очередным "проявлением потока сознания" и нанесет непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям. В то же время в дипведомстве обещают оценивать действия Лукашенко, а не слова.