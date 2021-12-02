Президент Беларуси рассказал, почему ранее не признавал Крым "российским"
По словам политика, этот вопрос обсуждался на всех уровнях
Александр Лукашенко рассказал, почему ранее не признавал временно оккупированный Крым "российским". Об этом он сообщил в интервью одному из российских телеканалов.
Политик отметил, что этот вопрос обсуждался на всех уровнях. "Было много обсуждений на всех уровнях, как и по Абхазии. Всегда надо задавать вопросы - надо-не надо и что это даст? Любой шаг - надо задавать вопрос "зачем?" - сказал Лукашенко.
Напомним, недавно Александр Лукашенко признал временно оккупированный Крым "российским". При этом политик добавил, что планирует посетить полуостров.
В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что заявление Александра Лукашенко о "российском" Крыме является очередным "проявлением потока сознания" и нанесет непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям. В то же время в дипведомстве обещают оценивать действия Лукашенко, а не слова.