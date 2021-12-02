Повышение зарплаты в Украине: Эксперт сообщила, сколько денег получим после уплаты всех налогов

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С каждым днем экономическая активность в Украине спадает

С 1 декабря в Украине повысили минимальную заработную плату до 6500 грн. Политический эксперт Светлана Кушнир рассказала, насколько это серьезное повышение, учитывая нынешние украинские реалии.

"С одной стороны, это очень классно, а с другой стороны, не в воздухе же люди, которые будут получать минимальную заработную плату, висят. Они на балансе у определенных предприятий. Так вот, предприятия с 1 декабря за каждого работающего, кроме того, что им надо найти 6500 грн, для того чтобы заплатить минимальную заработную плату, человек на руки получает после уплаты всех налогов 5323 грн, кажется, если не ошибаюсь", - сказала эксперт.

Как сообщила Кушнир, с каждым днем экономическая активность в Украине спадает. Чтобы минимизировать расходы, предприятия переводят своих работников не на полную ставку, а на полставки или же на четверть ставки.

"Таким образом с одной стороны предприятия минимизируют свои затраты, а с другой - украинский гражданин, которому через несколько лет надо будет выходить на пенсию, будет хватать себя за голову и кричать: "Где же моя пенсия большая?". А тебе начисляли даже не минимальную (зарплату, - ред.), а половину или четвертинку... Вскоре украинцы поставят перед собой вопрос: "А зачем мне платить налоги, если через определенное количество лет я не буду иметь пенсии?"", - сказала Кушнир.

Напомним, как сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко, в 2022 году минимальную зарплату в Украине планируют увеличить до 7700 грн.

Также 18 августа 2021 года Кабинет министров принял новый расчет минимальной зарплаты. Согласно документу, минимальная зарплата станет больше, потому что теперь в ее состав не будут входить отдельные доплаты, премии и другие дополнительные выплаты. Документ вступит в силу с 1 января 2022 года.