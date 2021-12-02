Нарушения на рынке электроэнергии - НКРЭКУ оштрафовала 5 компаний на 8 млн грн

Штрафы выписали за нарушения на рынке электроэнергии

Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), оштрафовала 5 компаний на 1,7 млн грн каждую за нарушения на рынке электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"НКРЭКУ приняла решение применить к ООО "Запорізький енергетичний альянс", ООО "Йе Енергія", ООО "Стелла Енерджі", ООО "ТЕТ Груп" и ООО "СВ Енерджі" максимальный штраф в размере 1 млн 700 тыс. грн за нарушение требований законодательства в сфере функционирования рынка электрической энергии. Регулятор обращает внимание на недопустимость нарушения трейдерами правил работы на рынке электрической энергии, в том числе в части деятельности по перепродаже электрической энергии (трейдерской деятельности) и по поставке электрической энергии потребителю", - говорится в сообщении.

Как пояснили в НКРЭКУ, указанные компании не соблюдали обязанности осуществлять куплю-продажу электрической энергии по двусторонним договорам и на организованных сегментах рынка в соответствии с действующим законодательством. Также организации заключали договоры, которые противоречат закону о рынке электроэнергии.

В то же время нарушители не соблюдали ограничения объемов продажи электроэнергии на рынке "на сутки вперед" в расчетном периоде (месяце) в размере до 10% от зарегистрированного объема покупки энергии.

Напомним, недавно Кабинет министров Украины принял законопроект о повышении штрафов в сферах электроэнергетики и теплоснабжения. Документ предусматривает увеличение штрафов за нарушение норм эксплуатации оборудования и сетей.