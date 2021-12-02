На "тысячу Зеленского" можно будет купить книги
Таким образом хотят поддержать и издателей
Тысячу гривен, которую будут получать COVID-вакцинированные, можно будет потратить и на приобретение книг. Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко в Фейсбуке.
По словам чиновницы, таким образом государство планирует поддержать и издателей.
Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что с 19 декабря в Украине заработает программа по предоставлению 1 тысячи гривен гражданам, которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19.
Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров уточнял, что выплата тысячи гривен будет осуществляться в виде ваучеров, сертификатов либо депозитов всем гражданам, которые прошли полный курс прививок против коронавирусной инфекции как до 19 декабря, так и после.
Впоследствии в Минэкономики рассказали, что получить тысячу гривен можно будет только через приложение "Дія". Бизнес сможет принять участие в программе при наличии платежного терминала или онлайн-системы продаж.