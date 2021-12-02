На "тысячу Зеленского" можно будет купить книги

Книги

Таким образом хотят поддержать и издателей

Тысячу гривен, которую будут получать COVID-вакцинированные, можно будет потратить и на приобретение книг. Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко в Фейсбуке.

По словам чиновницы, таким образом государство планирует поддержать и издателей.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что с 19 декабря в Украине заработает программа по предоставлению 1 тысячи гривен гражданам, которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19.

Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров уточнял, что выплата тысячи гривен будет осуществляться в виде ваучеров, сертификатов либо депозитов всем гражданам, которые прошли полный курс прививок против коронавирусной инфекции как до 19 декабря, так и после.

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Впоследствии в Минэкономики рассказали, что получить тысячу гривен можно будет только через приложение "Дія". Бизнес сможет принять участие в программе при наличии платежного терминала или онлайн-системы продаж.