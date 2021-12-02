На горнолыжных курортах будут штрафовать владельцев отелей за туристов без COVID-документов

Горнолыжный курорт "Драгобрат" Фото из открытых источников

На владельцев гостиниц будут налагать штраф в размере 34-170 тыс. грн

Владельцев отелей на горнолыжных курортах будут штрафовать за туристов, у которых не будет COVID-документов. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"В случае отсутствия у посетителей или сотрудников необходимых документов владелец заведения может понести ответственность по статье "Нарушение правил относительно карантина людей" Кодекса Украины об административных правонарушениях. Речь идет о штрафе от 34 тыс. до 170 тыс. грн", - сказал Виктор Ляшко.

Он добавил, что оказывать услуги на горнолыжных курортах разрешается только тем туристам, у кого будут при себе COVID-документы: документ о вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста или документ о выздоровлении.

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Проверку наличия COVID-документов рекомендуют проверять при поселении в гостиницу или при покупке абонемента на горнолыжное катание. В Минздраве рекомендуют предоставлять туристам уникальную отметку, которая позволит идентифицировать, что документы уже проверяли.

"Это необходимо, чтобы избежать повторных проверок документов и дать возможность пользоваться смежными услугами: услугами канатных дорог, уличными ярмарками и другими услугами", - сказал Виктор Ляшко.

Напомним, туристы, которые отправляются на горнолыжные курорты Украины, должны иметь при себе COVID-сертификаты, отрицательные ПЦР-тесты или справки о выздоровлении от COVID-19. Кроме того, туристы обязаны находиться в закрытых помещениях курорта в масках, а по требованию представителей субъекта хозяйствования предъявить документы о вакцинации, отрицательном ПЦР-тесте или выздоровлении от COVID-19.