Лучший горнолыжный курорт Карпат для новичков: Как отдохнуть путешественникам в Яремче бюджетно

Варианты доехать из разных уголков Украины и самые интересные места для туристов

Отдых в Яремче колаж PNK

Яремче - один из городов Ивано-Франковской области. Это известный туристический центр Прикарпатья и Гуцульщины. Сюда приезжают отдыхать круглый год. Летом преодолевают маршруты горными вершинами, а зимой – посещают музеи и катаются на лыжах.

И если у вас еще нет планов встретить праздники в другом регионе Карпат, стоит задуматься об отдыхе в Яремче. Как доехать до города, можно ли в нем найти дешевое жилье и как провести время, читайте далее в нашем материале.

Как доехать до города

Инфраструктура Яремче очень развита. В город курсирует много поездов. Доехать сюда можно следующими рейсами:

055 О Киев - Рахов;

095 К Киев - Рахов;

006 Д Мариуполь - Рахов;

130 О Кременчуг - Ворохта;

126 О Николаев - Рахов.

Поезда из Киева охватывают немало крупных городов: Винницу, Хмельницкий, Тернополь и Коломыю. В то же время рейсы из Мариуполя проходят через Белую Церковь, Кривой Рог и Жмеринку. Если вы едете из Львова, можно воспользоваться любым из вышеперечисленных маршрутов.

Билеты в Яремче имеют разные цены. В предновогоднюю неделю вот сколько придется отдать туристам за путешествие из разных городов:

Из Львова - от 170 грн;

Из Киева - от 274 грн;

Из Одессы - от 292 грн;

Из Винницы - от 233 грн.

Стоит отметить, что на некоторые направления уже полностью разобрали билеты. Например, 28 декабря из Харькова есть вариант добраться только вагонами типа люкс.

Но есть еще одна альтернатива. Те, кто начинают поездку из Киева, могут сэкономить. Чтобы сэкономить средства, стоит взять билет на прямой поезд до Ивано-Франковска. Он будет стоить 256 грн. Автобус из Прикарпатья до Яремче обойдется в 60-70 грн. Итого сумма будет вдвое дешевле, чем ехать из столицы.

Цены на автобус в Яремче из Киева стоят от 570 грн, а из Львова и Одессы – 250 и 800 грн соответственно.

Автобус до Яремчи скриншот PNK

Сколько стоит жилье

Жилье - важнейшая часть путешествия. И большой выбор, где остаться в Яремче, делает курорт еще более привлекательным. Цены здесь выглядят следующим образом:

Отели – от 300 грн за обычный номер на двоих, варианты с завтраком – от 810 грн; Гостевые дома - от 480 грн; Квартиры и апартаменты - от 644 грн;

Варианты комплексов с турецкими банями и спа обойдутся в сумму около 2368-6954 грн.

Стоимость жилья скриншот PNK

Горнолыжный курорт и его преимущества

Яремче - это курорт, который лучше всего подходит для новичков. Здесь есть две трассы длиной 300 и 200 метров. Да и перепад высот совсем небольшой - лишь 70 и 30 м. Есть один бугельный подъемник. Пользование им будет стоить от 30 грн. Прокат лыжного снаряжения обойдется в 200 грн за день. Кроме того, продают разнообразные абонементы, есть услуги инструкторов и трансфер до подъемнику.

Еще одно преимущество отдыха в городе - местные рестораны. Блюда там стоят недорого. Поэтому хорошо поесть можно даже с небольшим бюджетом. Изюминкой курорта уже не первый год являются пейзажи на горные массивы Карпат.

И это не все. Самый большой горнолыжный курорт Украины "Буковель" расположен всего в 40 минутах езды от Яремче.

Горнолыжный курорт "Яремче" Фото из открытых источников

Какие достопримечательности стоит увидеть

В Яремче можно увидеть немало достопримечательностей. И хотя прогуляться по тропе Довбуша или увидеть водопад Пробой лучше летом, в зимнее время такой досуг будет не менее интересным тоже. Кроме этого, путешественников ждут такие места:

Сувенирный рынок - расположен недалеко от водопада Пробий. Он является одним из крупнейших в украинских Карпатах. Здесь можно приобрести множество сувениров, разнообразные травы, чай. На рынке вы найдете уникальные изделия из дерева, шерсти и тому подобное. Напоследок, туристам предлагают приобрести известную карпатскую брынзу и другие местные вкусности.

Горнолыжный курорт "Яремче" Фото из открытых источников

Музей этнографии и экологии Карпатского края - был основан в XXI веке. Внутри путешественникам представится возможность узнать подробнее о народном искусстве гуцулов. Есть немало редких экспонатов, охватывающих период XVII-XX веков.

Музей этнографии и экологии Карпатского края Фото из открытых источников

Парк-музей "Карпаты в миниатюре" - расположен в урочище реки Жонки. В нем вы увидите немало уменьшенных копий известных мест. Это водопады, старинные церкви и монастыри, мини-железная дорога с копиями железных мостов в Ворохте и многое другое.

Парк-музей "Карпаты в миниатюре" Фото из открытых источников

Вольерное хозяйственно Карпатского национального природного парка - является одним из самых интересных объектов экологического туризма. Оно имеет площадь более 5 гектаров. В нем можно увидеть уникальные ландшафтные дизайны и реабилитационный центр для диких животных и птиц. Посещение хозяйства - возможность взглянуть на оленя благородного, орла и редких сов.

Вольерное хозяйство Карпатского НПП Фото из открытых источников

Яремчанские чаны – можно выбрать любой по вкусу. Их в городе хватает. Собственно чан – это огромный котел с водой около 40°С. Она подогрета дровами. Многие любят купаться в них зимой и нырять в холодный Прут.

Яремчанские чаны Фото из открытых источников

Церковь чуда Святого Архистратига Михаила - расположена в пригороде Дора г. Яремче. Это памятник архитектуры национального значения. Храм основали еще в ХVII веке. Сегодня он датируется 1844 годом, когда сооружение расширили. В интерьерах сохранились росписи царских и боковых врат и немало икон XIX в.

А если есть много времени, то нужно сделать еще несколько вещей:

Сфотографировать скалу "Слон";

Посетить форелевое хозяйство в долине реки Жонка;

Взглянуть на Петропавловскую церковь;

Увидеть Манявский водопад - один из самых больших и красивых в Карпатах.

Напоследок, зимой у вас будет возможность постоянно кататься на санях и лошадях, подниматься на полонины и созерцать пейзажи с высоты.

Напоминаем, что ранее выходил материал об аренде жилья на Новый год, в котором рассказывается о стоимости отдыха в разных регионах Украины в ночь с 31 декабря на 1 января.

Также есть материал о самых интересных местах норвежской столицы, где можно прочитать об аутентичных саунах на воде, постмодерных кварталах и старинных крепостях.