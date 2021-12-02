Из-за стремительного распространения штамма Омикрон Украина закрывает границу для граждан из ряда африканских стран

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль Правительственный портал

Граждане Украины, которые возвращаются из этих стран, должны будут пройти обязательную самоизоляцию в течение 14 суток

Из-за стремительного распространения штамма коронавируса "Омикрон" Украина закрывает свои границы для граждан из ряда африканских стран. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время очередного заседания правительства.

"Для того, чтобы предотвратить распространение нового штамма коронавируса в Украине, сегодня примем постановление, которым будет запрещен въезд украинским рубежом иностранным гражданам из стран, где зафиксировано распространение нового штамма. Это ЮАР, Ботсвана, Мозамбик, Зимбабве, Набимия и ряд других африканских стран", - отметил Шмыгаль.

Также, по словам премьер-министра, граждане Украины, которые возвращаются из этих стран, должны будут пройти обязательную самоизоляцию в течение 14 суток.

Напомним, 24 ноября британские ученые сообщили о появлении нового штамма коронавируса, который может быть опасней предыдущих вариантов COVID-19. Вирус имеет более 30 мутаций в шиповидном белке, а следовательно может быть устойчивым к существующим вакцинам и антителам. О том, чем опасен коронавирус "Омикрон" и до каких стран он добрался - читайте в нашем материале.

Также недавно во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в мире не зарегистрировано ни одного случая смерти пациента с обнаруженным штаммом коронавируса "Омикрон".