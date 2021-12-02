Госбюджет на 2022 год: Верховная Рада Украины приняла государственный бюджет во втором чтении

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За принятие главного финансового документа страны проголосовали 268 народных депутатов

Сегодня, 2 декабря, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом как закон проект Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2022 год". Онлайн-трансляцию пленарного заседания можно посмотреть здесь.

За принятие главного финансового документа страны проголосовали 268 народных депутатов.

Приоритетами сметы остаются медицина, образование, оборона и безопасность, социальная сфера, инфраструктура, поддержка бизнеса и инноваций.

Доходы госбюджета № 6000 составят 1,322 трлн гривен, расходы - 1,498 трлн гривен. По сравнению с первым чтением доходы и расходы выросли на 55 млрд гривен. Дефицит госбюджета составит 189 млрд гривен (3,5% от ВВП).

Согласно законопроекту, на зарплаты медикам предусмотрено 2,1 млрд грн; на социальную поддержку из-за карантина - 3 млрд грн; на программу "Питьевая вода Украины" - 1 млрд грн. На цифровизацию выделили 1,9 млрд грн, а на реконструкцию культурных памятников - 1,7 млрд грн. На кино пойдет 1 млрд грн.

На развитие аэропортной инфраструктуры дали 3,4 млрд грн, железнодорожная инфраструктура получила 4,3 млрд грн. На закупку дорогостоящих лекарств, в частности для лечения СМА, выделено 300 млн грн. Кроме того, в госбюджете предусмотрели 416 млн грн на подготовку к проведению Всеукраинской переписи населения.