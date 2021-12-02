Госбюджет Украины на 2022 год принято: Какие доходы и ключевые расходы предусматривает главная смета страны

Фото из открытых источников

Расходы сметы были ощутимо подкорректированы

Верховная Рада Украины приняла государственный бюджет на следующий год. Основная работа была проведена несколько месяцев назад. Тогда парламентарии предварительно утвердили главную смету страны на 2022 год, определив ключевые расходы и предполагаемые доходы. Однако 2 ноября народные депутаты остановились на том, что в проект госбюджета нужно внести ряд изменений и уточнений. На днях процесс внесения изменений был завершен – об этом свидетельствует проект государственного бюджета, обнародованный на сайте Верховной Рады Украины. И вот 2 декабря смета была принята во втором чтении.

Далее рассказываем, какие именно показатели были изменены в документе перед подготовкой ко второму чтению, а также о том, на какие ведомства и официальных лиц были увеличены расходы.

Что предусматривает госбюджет Украины на 2022 год

О государственном бюджете Украины в правительстве говорили еще летом. Так, премьер-министр Денис Шмыгаль комментировал главные показатели будущей сметы, анонсируя несколько позитивных изменений в контексте социальных выплат. Вот о чем шла речь.

Доходы и расходы бюджета страны. Доходы, как главные показатели госбюджета-2022, к первому чтению были определены на уровне 1,32 триллиона гривен. Это на 210 миллиардов гривен больше, чем в 2021 году. При этом расходы госбюджета были установлены в размере 1,49 триллиона гривен.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, проект госбюджета составляли, имея в виду прогноз роста номинального ВВП до 5,368 триллиона гривен. Правда, по итогам этого года такой показатель ожидается на уровне 4,8 триллиона гривен.

Госбюджет Фото из открытых источников

Зарплаты и стипендии. По словам Шмыгаля, в госбюджете-2022 будет установлена минимальная зарплата врачей на уровне 20 тысяч гривен, а минимальная зарплата среднего медперсонала – на уровне 13,5 тысячи гривен. При этом среднемесячная зарплата в Украине в 2022 году должна составлять 15,5 тысячи гривен.

1 января 2022 года минимальная стипендия составит 2000 гривен, а повышенные стипендии для студентов высших учебных заведений – 2550 гривен. Также в 2,5 раза должны вырасти стипендии для студентов учреждений профессионально-технического образования – с 480 гривен до 1250 гривен. Кроме этого, на зарплаты украинским медикам предусмотрено 2,1 миллиарда гривен.

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Социальные инициативы. В проекте бюджета предусмотрено финансирование планов чиновников по обеспечению жильем участников АТО со статусом внутренне перемещенных лиц. На это в проекте бюджета предусмотрено 5,5 миллиарда гривен. Кроме этого, на оборонную отрасль государства планируется потратить 6% ВВП Украины.

При этом на поддержку бизнеса из-за карантина заложено 3 миллиарда, на цифровизацию процесса предоставления административных услуг гражданам – 1,9 миллиарда, на реконструкцию культурных памятников по стране – 1,7 миллиарда, на организацию и проведение всеукраинской переписи населения – 416 миллионов, на развитие киноотрасли – 1 миллиард гривен.

На развитие аэропортной инфраструктуры предусмотрено 3,4 миллиарда, на развитие железнодорожной инфраструктуры – 4,3 миллиарда, на закупку лекарств за государственный счет – 300 миллионов.

Фото из открытых источников

Курсы валют. Курс гривни, заложенный в госбюджете на следующий год предусмотрено на уровне 28,6 – 28,7 гривни за 1 доллар США. Такие показатели указаны в Бюджетной декларации до 2024 года.

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Какие расходы изменены в госбюджете-2022

Проект государственного бюджета Украины изменили, подготовив ко второму чтению в Верховной Раде. 1 декабря парламент получил от Кабинета министров доработанный документ и передал его на рассмотрение в профильный Комитет.

Согласно законопроекту № 6000, была увеличена доходная и расходная часть госбюджета-2022.

Доходная часть была увеличена на 55 миллиардов гривен – с 1,27 до 1,32 триллиона гривен. В том числе доходы по общему фонду увеличили на 78 миллиардов гривен – до 1,18 триллиона.

Вместе с тем было на 56 миллиарда гривен увеличено и расходную часть – до 1,497 триллиона гривен. В том числе по общему фонду расходы вырастут на 50 миллиардов гривен.

Предельный объем дефицита бюджета в обновленной редакции госбюджета был увеличен на 792 миллиона гривен – до 188,8 миллиарда гривен. Поступления от рентных платежей выросли на 25 миллиардов гривен – до 71,25 миллиарда грн.

Кроме этого, план по налоговым поступлениям был увеличен на 64 миллиарда гривен – до 1,167 триллиона гривен. Поступления от Национального банка предлагается определить на уровне почти 13,6 миллиарда гривен.

Фото из открытых источников

Кабинет министров Украины в проекте госбюджета предложил устранить формулировку о предельном объеме гарантированного государственного долга. Зато предлагается оставить уровень предельного объема госдолга на прежнем уровне – то есть в размере 2,725 триллиона гривен. Кстати, еще в сентябре Денис Шмыгаль говорил, что стратегия правительства заключается в уменьшении дефицита и государственного долга, а также в его переформатировании с акцентом на внутренние, а не внешние заимствования. Однако Украина все же будет занимать у американской компании €250 млн для пополнения госбюджета.

Государственные гарантии могут выдаваться по решению правительства объемом до 3% плановых доходов общего фонда госбюджета. Так было прописано в меморандуме с Международным валютным фондом.

Стоит отметить, что изменения в госбюджет были внесены на основе предложений по бюджетным выводам парламента и уточнения прогнозов по среднегодовым ценам на сырье (газ, нефть, уголь, железную руду).

К тому же чиновники не прошли мимо увеличения расходов на содержание власти. Так, в госбюджете-2022 были увеличены расходы на содержание и работу президента Украины, Верховной Рады и Кабинета министров. Всего, по сравнению с первым вариантом сметы, финансирование выросло на 206,4 миллиона гривен.

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Расходы общего фонда госбюджета на парламент в 2022 году составят 2,683 миллиарда гривен. Если сравнивать с текстом законопроекта, подготовленном к первому чтению, то расходы выросли на 3,2%.

Расходы на обеспечение президента и Офиса президента вырастут на 1,2% и составят 1,088 миллиарда гривен.

А финансирование Секретариата Кабинета министров Украины увеличили на 9% – до 1,33 миллиарда гривен.

История принятия госбюджета-2022

Работа парламентариев над бюджетом на 2022 год началась почти полгода назад. 15 июля Верховная Рада приняла постановление о бюджетной декларации на 2022-2024 годы – этот документ стал основой для разработки проекта государственного бюджета.

Предельный срок завершения работы над бюджетом, прописанный в Бюджетном кодексе Украины, – 15 сентября. Именно в этот день правительственные чиновники и передали документ на рассмотрение Верховной Рады.

В середине сентября глава правительства обозначил главные приоритеты государственного бюджета: увеличение финансирования армии, рост расходов на инфраструктуру, медицину, образование, развитие социальных программ. Также Шмыгаль заявил, что впервые в истории бюджет сформировали, используя бюджетную декларацию на три года. Мол, поэтому бюджет будет как никогда реалистичным, а еще – сбалансированным и справедливым.

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Реакции политиков на принятие госбюджета-2022

Некоторые из украинских политиков уже прокомментировал особенности государственного бюджета, принятого в сессионном зале. К примеру, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что за последние 10 лет ни один бюджет не предусматривал такой объем капитальных расходов, как будет в 2022 году. Он отметил, что в смете заложены десятки новых программ и практически по всем статьям основных расходов значительно повышено финансирование, потому что это – "бюджет для развития и модернизации страны".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль УНИАН

"Государственный бюджет на 2022 год принят! Спасибо народным депутатам за это голосование и сознательную позицию. Госбюджет-2022 остался сбалансированным и реалистичным, но при этом действительно является бюджетом модернизации страны", – написал Шмыгаль в Telegram.

Однако оппозиционные политики придерживаются не такого оптимистичного мнения относительно госбюджета и его сбалансированности. Так, сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко заявил, что бюджет, разработанный правительством и монобольшинством, далек от реальных потребностей людей, тогда как украинцы оказались в сложнейшей ситуации.

ОПЗЖ

Политик подчеркнул, что государственный бюджет не имеет абсолютно ничего общего с тем, что реально нужно людям. Он уверен, что высокие цены и тарифы провоцируют рост бедности, а власть, вместо защиты и поддержки людей, занимается только собственными потребностями.

"На Кабмин увеличили расходы на 200 млн грн, на Антикоррупционный суд – 200 млн, аппарат СНБО получил дополнительно 120 млн грн по сравнению с прошлым годом. И это всего лишь несколько примеров. Это – цинизм и безответственность", – подчеркнул Юрий Бойко.

В свою очередь пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко также раскритиковал смету страны, отметив, что в документе не предусмотрены средства на те обещания, которые раздавал действующий президент в своем послании к Верховной Раде.

Петр Порошенко Фото из открытых источников

Политик отметил, что авторам госбюджета нужно было добавить 23 миллиарда пенсионерам на индексацию пенсий. К тому же Порошенко возмутился отсутствием повышений зарплат военным.

"В бюджете нет и следа того, о чем он говорил вчера. Нет затрат на экономические паспорта украинцев, ни 30 миллиардов на "большую термо-модернизацию [...] Надо хотя бы выполнять закон о поэтапном увеличении зарплат учителей. Хотя бы компенсировать индексацию [...] Перелопатьте проект [госбюджета], но при свечах не найдете, где же там увеличение жалованья медикам, где 300% тем, кто работает с ковидными больными. И если правительство хочет выполнить обещание Зеленского – надо добавить еще 50 миллиардов", – резюмировал Петр Порошенко.

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Наталия Королевская отметила, что власть нашла дополнительные миллиарды на кино, реконструкцию памятников, на цифровизацию, но ни копейки не выделила на поддержку людей.

Liga.net

"Этот бюджет предательства народа, бюджет нищеты и бедности должен стать "лебединой песней" для этой зеленой власти, оторвавшейся от земли. Следующий бюджет должен готовить новый Кабинет министров, а принимать – новый парламент, которые будут сформированы после досрочных выборов Рады, которых мы будем добиваться всеми силами", – заявила Наталия Королевская.

Кроме этого, политик уверена, что принятый госбюджет рассчитан не на граждан и не на страну.