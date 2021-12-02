ЕС предоставит Украине €31 млн на укрепление обороны, - Кулеба

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Пакет помощи будет включать предоставление материально-технической помощи для развития и укрепления потенциала Вооруженных сил Украины

Совет ЕС принял решение предоставить Украине EUR31 млн на укрепление оборонных возможностей в рамках вновь созданного Европейского фонда обеспечения мира. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Пакет помощи будет включать оказание материально-технической помощи для развития и укрепления потенциала Вооруженных сил Украины по четырем направлениям: медицины, инженерных возможностей и мероприятий по разминированию, мобильности и логистики, кибербезопасности", - отметил он.

При этом глава украинского дипломатического ведомства поблагодарил европейских партнеров.

"Высоко ценим этот шаг, который в очередной раз показал стратегический характер отношений Украина-ЕС 1/3", - подчеркнул он.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с главой дипломатического ведомства Венгрии Петером Сийярто на полях министерской встречи НАТО в Риге. По его итогам глава украинского МИД заявил, что Украина и Венгрия имеют общее видение ситуации по безопасности, несмотря на исторические недоразумения.