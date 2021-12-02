Дело Саакашвили: В Грузии проходит суд над экс-президентом Грузии "по делу о пиджаках"

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили REUTERS

При этом адвокаты просят отстранить от дела ведущего прокурора

В Грузии проходит судебное заседание над Михеилом Саакашвили "по делу о пиджаках". Об этом говорится в Telegram-канале "Sputnik Грузия".

Как известно, обвинение касается ранее засекреченной части расходов бюджетных средств 2009-2012 годов. До этого траты бывшего президента Грузии были публичными.

Так, по данным прокуратуры, деньги налогоплательщиков ушли на:

гостиничное обслуживание и билеты для стилиста Михеила Саакашвили Али Камала - около $43,4 тыс.;

аренда авиалайнера для Михеила Саакашвили - около $290 тыс.;

аренда автомобилей Porsche, Mercedes и Audi в Австрии для Михеила Саакашвили и Гиги Угулава – около $34 тыс.;

приобретение десяти наручных часов в Грузии и Англии – около $30,7 тыс.;

приобретение картины работы рисующей грудью Мередит Остром в Лондоне – около $9,2 тыс.

Также адвокаты задержанного потребовали отстранить от дела прокурора Георгия Муджири из-за распространенного в СМИ интервью, в котором он рассказал о деталях и обстоятельствах дела.

По мнению адвоката Ники Гварамия, эти заявления были политически мотивированными.

Однако данное ходатайство было отклонено судьей.

В то же время судебный процесс над Саакашвили транслируется в прямых эфирах грузинских телекомпаний и на большом экране перед зданием суда, где собрались сторонники экс-президента. Они принесли с собой плакаты, флаги, а также пиджаки и розы.

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Напомним, что 1 октября в Грузии задержали экс-президента Михеила Саакашвили. Так, политик заочно приговорен к шести годам заключения.

Позже он объявил голодовку и назвал себя политзаключенным. Саакашвили требовал встречи с украинским консулом.

А у здания Тбилисского городского суда, где начался процесс над бывшим президентом, обострилась ситуация. Правоохранители применили перцовый газ против активистов, которые пытаются прорваться во двор здания суда.