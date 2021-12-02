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210 тысяч прививок против COVID-19 сделали в Украине за последние сутки

вакцинация
Фото из открытых источников

Две дозы вакцины уже получили более 11,4 млн украинцев

В Украине за прошедшие сутки, 1 декабря, сделали еще 210 869 прививок против COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения в Telegram.

Отмечается, что первую дозу препарата вчера получили 74 855 человек, а завершили вакцинацию 136 014 людей.

С начала кампании вакцинации прививки сделали 24 958 629 человек. Из них 13 543 488 человек получили хотя бы одну дозу, тогда как 11 415 141 человек полностью иммунизирован. 

Напомним, в Украине по состоянию на утро 2 декабря зафиксировали 3 463 872 случая коронавирусной болезни COVID-19. За прошедшие сутки лабораторно подтвердили 13 531 новый случай коронавируса.

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Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине с января-февраля следующего года можно будет получить бустерную дозу вакцины против коронавируса. Бустерные прививки обещают ввести, когда 60% населения получат хотя бы одну дозу.

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