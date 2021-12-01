Зеленский: Финансирование сектора обороны и безопасности Украины в 2022 году вырастет до 320 млрд грн

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

Указанные средства, по словам президента, пойдут, в частности, на запуск комплексной ракетной программы, на программу восстановления украинского флота и создание кибервойск в Украине

Финансирование сектора обороны и безопасности в Украине в 2022 году превысит 320 млрд грн. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении страны, передает "Интерфакс-Украина".

"Я горжусь тем, что впервые за 30 лет в 2022 году финансирование сектора обороны и безопасности превысит 320 млрд грн. При том, что в 2018 году эта сумма была лишь 192 млрд грн", - заявил президент.

По словам Владимира Зеленского, указанные средства пойдут, в частности, на запуск комплексной ракетной программы, на программу восстановления украинского флота и создание кибервойск в Украине.

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Напомним, в Украине построят военный завод по изготовлению современных дронов. По его словам, такой завод в стране появится впервые. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в парламенте.