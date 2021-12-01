В Украине с сегодняшнего дня вырастут налоги для ФЛП

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В частности, повысят размер минимального страхового взноса ЕСВ в месяц

С 1 декабря в Украине вырастут налоги для физических лиц-предпринимателей. Об этом сообщает Государственная налоговая служба, информирует УНН.

С 1 января 2021 года минимальная зарплата в месяц составляет 6000 грн, а уже с 1 декабря этого года ее размер увеличится до 6500 грн.

Повышение размера зарплаты повлияет на ряд показателей. В частности, повысят размер минимального страхового взноса ЕСВ в месяц с зарплаты работников и доходов физических лиц-предпринимателей (за себя), самозанятых лиц и членов фермерского хозяйства.

С 1 декабря – это будет 1430 грн. Ведь минимальный размер единого взноса на месяц рассчитывают 22% от минимальной зарплаты.

Максимальная величина базы начисления ЕСВ в месяц с 1 декабря составит 97 500 грн.

Максимальный размер начисленного ЕСВ в месяц с 1 декабря вырастет до 21 450 грн.

Начиная с декабря 2021 года, за себя физические лица-предприниматели платят по итогам IV квартала 2021 года (до 19 января 2022 года) и квартальная сумма составит 4070 грн.

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Напомним, с 1 декабря 2021 года в Украине начнется второй этап повышения минимальной зарплаты.