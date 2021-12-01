В Украине обязали туристов показывать COVID-документы в отелях на горнолыжных курортах

Горнолыжный курорт Фото из открытых источников

Проверку документов будут осуществлять при поселении в отель

Туристы, которые отправляются на горнолыжные курорты Украины, должны иметь при себе COVID-сертификаты, отрицательные ПЦР-тесты или справки о выздоровлении от COVID-19. Об этом говорится в постановлении №21 главного государственного санитарного врача Украины Игоря Кузина.

"Проверку указанных документов рекомендуется осуществлять при поселении в отель/усадьбу, или во время покупки/ обмена абонемента на горнолыжное катание и/или горнолыжного снаряжения или в специально организованных центрах проверки документов", - сообщается в документе.

В Минздраве рекомендуют после проведения указанной проверки присваивать клиентам уникальную метку (возможна в виде наклейки на верхнюю одежду или шлем с возможностью идентификации субъектов ее присвоения, которая даст возможность пользоваться другими смежными услугами без повторных проверок документов (в том числе услуги подвесных канатных дорог, уличных ярмарок, учреждений развлечений, которые размещены на открытой территории).

Отмечается, что руководители объектов хозяйствования на территории курортов должны обеспечить туристов/клиентов достаточным запасом средств индивидуальной защиты (СИЗ), постоянным наличием жидкого мыла, антисептиков, бумажных полотенец, а также обеспечить влажную уборку и централизованный сбор использованных СИЗ.

Кроме того, туристы обязаны находиться в закрытых помещениях курорта в масках, а по требованию представителей субъекта хозяйствования предъявить документы о вакцинации, отрицательном ПЦР-тесте или выздоровлении от COVID-19.

Напомним, недавно главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что украинцы могут отпраздновать Новый год, когда регионы не будут находиться в красной зоне. Однако для этого необходимо, чтобы граждане выполняли рекомендации Министерства здравоохранения.