За циничные комментарии о погибших десантниках в Беларуси задержали 11 человек

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Напомним, 12 ноября двое российских военных погибли на учениях в Беларуси при десантировании в районе города Гродно

В МВД Беларуси заявили, что установлили более 50 человек, которые в различных мессенджерах и социальных сетях разместили "кощунственные и оскорбительные высказывания" в связи с недавней гибелью на учениях в Беларуси российских военнослужащих. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Все, кто решил поглумиться над этой трагедией, признаны подозреваемыми по статье 130 УК Республики Беларусь - за разжигание социальной вражды и розни. 11 человек задержаны и помещены в изолятор временного содержания", - говорится в сообщении.

По информации белорусского МВД, комментаторы являлись подписчиками телеграмм-каналов, некоторые из которых находятся за пределами страны.

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Стоит напомнить, что 12 ноября двое российских военных погибли на учениях в Беларуси при десантировании в районе города Гродно.

Ранее сообщалось, что Россия и Беларусь планируют провести масштабные военные учения "Щит Союза" в 2023 году. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словами, чения проведут на территории Беларуси.