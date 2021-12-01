Уже завтра во всех регионах ожидается потепление: Прогноз синоптиков

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Температура воздуха днем поднимется до +12 градусов

Синоптики прогнозируют потепление во всех регионах Украины. Температура воздуха днем поднимется до +12 градусов. Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Как отмечается, значительное потепление в стране ожидается завтра, 2 декабря. Температура воздуха на западе составит до +8 днем, а ночью -1...-3. На севере страны днем +3...+5, ночью -1...-3. В восточных областях днем будет +3...+5, а ночью -2...-4.

При этом, в центральных областях синоптики прогнозируют днем +4...+8, ночью -1...-3. На юге страны днем +9...+12, ночью -1...+5.

В частности, теплая погода удержится до 3 декабря. На юге и востоке страны потеплеет до +14. А 4 декабря в Украину вернутся морозы.

Укргидрометцентр

Напомним, что в Карпатах сегодня снова пошел снег. Видимость в горах была ограничена до 40 метров, а температура воздуха опустилась до -11 градусов по Цельсию.

А ноябрь в столице Украины в этом году попал в десятку самых теплых с 1881 года.

Так, среднемесячная температура ноября в Киеве по данным наблюдений метеостанции составила +4,8 градусов по Цельсию. Это выше климатической нормы 1991-2020 гг. на 2,2 градуса.

В то же время, синоптики прогнозировали в Закарпатской области в течение трех дней ухудшение погодных условий. Горную часть региона накроют сильные дожди, снегопады, ураганы с морозами до -17°.