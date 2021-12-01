home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Экономика Читати новину українською

УЗ ввела временные ограничения на транзитные перевозки в Украине

Фото из открытых источников

Пассажирские перевозки будут осуществляться без изменений

Компания "Укрзализныця" временно ограничила транзитные перевозки Украиной в связи с активными работами по модернизации инфраструктуры. Об этом сообщила пресслужба перевізника.

Отмечается, что сейчас продолжаются работы по электрификации участка Ковель - Изов - Госграница" и ремонтно-путевые работы по модернизации участка "Знаменка - Здолбунов". Из-за этого пропускная способность в направлении Польши снизилась до 350 вагонов в сутки.

"Указанных объемов недостаточно, чтобы обеспечить перевозки в предусмотренные сроки. Поэтому было принято решение временно ввести конвенцию на запрет транзитных железнодорожных перевозок по территории Украины. После завершения инфраструктурных работ перевозки будут возобновлены и проинформированы клиенты", - говорится в сообщении.

В то же время пассажирские железнодорожные перевозки между странами будут осуществляться без изменений.

Новости по теме: "Укрзализныця" предупредила о задержках ряда поездов: Названа причина

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" запускает 12 пар скоростных поездов. Новый график движения начнет действовать уже 12 декабря этого года. Подробнее о маршрутах читайте здесь.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Запрет пластика в Украине: Сколько будут стоить одноразовые пакеты и какие штрафы предусмотрены за их распространение Новый штамм коронавирус "Омикрон", День памяти жертв голодоморов и смерть заместителя министра образования Мандзий: Главное за выходные Жилищная программа для медиков: На каких условиях в Украине можно приобрести жилье в лизинг 20 тыс. долларов за жизнь министра: Что известно о покушении на Романа Лещенко

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект