УЗ ввела временные ограничения на транзитные перевозки в Украине

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Пассажирские перевозки будут осуществляться без изменений

Компания "Укрзализныця" временно ограничила транзитные перевозки Украиной в связи с активными работами по модернизации инфраструктуры. Об этом сообщила пресслужба перевізника.

Отмечается, что сейчас продолжаются работы по электрификации участка Ковель - Изов - Госграница" и ремонтно-путевые работы по модернизации участка "Знаменка - Здолбунов". Из-за этого пропускная способность в направлении Польши снизилась до 350 вагонов в сутки.

"Указанных объемов недостаточно, чтобы обеспечить перевозки в предусмотренные сроки. Поэтому было принято решение временно ввести конвенцию на запрет транзитных железнодорожных перевозок по территории Украины. После завершения инфраструктурных работ перевозки будут возобновлены и проинформированы клиенты", - говорится в сообщении.

В то же время пассажирские железнодорожные перевозки между странами будут осуществляться без изменений.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" запускает 12 пар скоростных поездов. Новый график движения начнет действовать уже 12 декабря этого года. Подробнее о маршрутах читайте здесь.