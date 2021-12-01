Украинка установила мировой рекорд по пауэрлифтингу среди паралимпийцев
Марьяна Шевчук стала чемпионкой, побив собственный мировой рекорд, когда взяла 133,5 кг в последней попытке
Украинка Марьяна Шевчук выиграла чемпионат мира по парапауэрлифтингу в весовой категории до 50 кг, передает "Укринформ".
"В Тбилиси Шевчук стала чемпионкой, побив собственный мировой рекорд, когда взяла 133,5 кг в последней попытке", - говорится в сообщении.
Таким образом Шевчук стала двукратной чемпионкой мира по пауэрлифтингу. Впервые она выиграла мировое первенство в 2019 году.
Отмечается, что в этом году Шевчук стала паралимпийской чемпионкой в Токио с лучшим результатом в 125 кг.
New WORLD RECORD for Mariana Shevchuk!— #ParaPowerlifting (@Powerlifting) November 30, 2021
She lifts 133,5kg in her final attempt! #Tbilisi2021 | #ParaPowerlifting | @Paralympics | @ukrparalympic pic.twitter.com/y9rOcINKN6
Напомним, нападающий французского "ПСЖ" и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем "Золотого мяча - 2021".