Украинка установила мировой рекорд по пауэрлифтингу среди паралимпийцев

Марьяна Шевчук стала чемпионкой, побив собственный мировой рекорд, когда взяла 133,5 кг в последней попытке

Украинка Марьяна Шевчук выиграла чемпионат мира по парапауэрлифтингу в весовой категории до 50 кг, передает "Укринформ".

"В Тбилиси Шевчук стала чемпионкой, побив собственный мировой рекорд, когда взяла 133,5 кг в последней попытке", - говорится в сообщении.

Таким образом Шевчук стала двукратной чемпионкой мира по пауэрлифтингу. Впервые она выиграла мировое первенство в 2019 году.

Отмечается, что в этом году Шевчук стала паралимпийской чемпионкой в Токио с лучшим результатом в 125 кг.

New WORLD RECORD for Mariana Shevchuk!



She lifts 133,5kg in her final attempt! #Tbilisi2021 | #ParaPowerlifting | @Paralympics | @ukrparalympic pic.twitter.com/y9rOcINKN6