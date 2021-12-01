Украинка установила мировой рекорд по пауэрлифтингу среди паралимпийцев

Паралимпийская чемпионка по пауэрлифтингу Марьяна Шевчук Telegram-канал Министерства молодежи и спорта

Марьяна Шевчук стала чемпионкой, побив собственный мировой рекорд, когда взяла 133,5 кг в последней попытке

Украинка Марьяна Шевчук выиграла чемпионат мира по парапауэрлифтингу в весовой категории до 50 кг, передает "Укринформ".

"В Тбилиси Шевчук стала чемпионкой, побив собственный мировой рекорд, когда взяла 133,5 кг в последней попытке", - говорится в сообщении.

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Таким образом Шевчук стала двукратной чемпионкой мира по пауэрлифтингу. Впервые она выиграла мировое первенство в 2019 году.

Отмечается, что в этом году Шевчук стала паралимпийской чемпионкой в Токио с лучшим результатом в 125 кг.

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