Украина возглавила Энергетическое сообщество: Что известно

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В Минэнергетики отметили, что Украина во время председательства будет прилагать все усилия для повышения роли энергетической солидарности

Украина начала председательствовать в Энергетическом сообществе сроком на 1 год, приняв эстафету от Сербии. Об этом сообщил заместитель министра энергетики по вопросам европейской интеграции Ярослав Демченков, передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня на 19-м заседании Совета министров Энергетического сообщества имел честь принять от Сербии президентство Украины в Energy Community сроком на 1 год", – написал он на своей странице в Facebook во вторник вечером.

Министерство энергетики со своей стороны в сообщении на сайте отметило, что Украина во время председательства будет прилагать все усилия для повышения роли энергетической солидарности, которая является крайне важной в условиях энергетического кризиса.

В то же время, по словам Демченкова, цитированных в сообщении министерства, Энергосообщество для Украины является гарантом европейской интеграции и предлагает формат, в рамках которого она может решать важные вопросы на равных с Евросоюзом и Договаривающимися сторонами.

"Мы внесем предложения по обеспечению солидарности на региональном уровне в рамках инициативы РЕСП – Регионального энергетического партнерства и планируем обсудить на специальной встрече в ближайшее время", – обозначил первые планы Демченков.

Кроме того, он отметил, что на заседании были приняты законодательные пакеты ЕС "Чистая энергия для всех европейцев" I и II и предложены ЕС общие руководящие принципы относительно принятой Дорожной карты по декарбонизации для Договаривающихся Сторон Энергосообщества.

"Утверждение руководящих принципов по принятию Дорожной карты по декарбонизации является важным сигналом готовности Энергосообщества действовать совместно с ЕС и другими международными партнерами для достижения нулевого баланса выбросов парниковых газов до 2050 года", – пояснил заместитель министра.

По его словам, Украина поддерживает инициативу Секретариата Энергосообщества по созданию национальных фондов декарбонизации, софинансирование которых происходит за счет поступлений, предусмотренных ценообразованием на углеродные выбросы, и грантов ЕС.

Отметим, новым директором Секретариата Энергетического сообщества вместо Янеза Копача с 1 декабря избран Артур Лорковски, вице-президент Национального фонда защиты окружающей среды и водного хозяйства Польши.

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Напомним, Верховная Рада приняла закон об энергоэффективности. Согласно пояснительной записке, закон направлен на выполнение международных обязательств Украины в рамках договора об учреждении Энергетического Сообщества и Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом. Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон об энергоэффективности.