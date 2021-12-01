Шуфрич о выступлении Зеленского в Раде: Отдаю должное актерской манере, но не понятно, как власть планирует преодолеть кризис, который есть во всем

Народный депутат Украины Нестор Шуфрич "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Сегодняшнее послание президента Украины Владимира Зеленского характеризует его как великого актера, но из его выступления не понятно, какие реальные планы у властей на следующий год и как они планируют преодолеть кризис, который существует в Украине во всем. Об этом во время брифинга в Верховной Раде заявил народный депутат от Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич.

"О выступлении. Понравилось? Эмоционально. Да, это действительно выступление великого актера, которого мы любили, по которому мы, возможно, немножко загрустили", - отметил политик.

Однако, по его словам, по сути народные избранники ничего не услышали.

"Я сейчас попытаюсь быть максимально объективным. Мы услышали, что уровень зарплат выровнялся с уровнем 2013 года. Это хорошо. То, что было 8 лет назад, сейчас реализовано, то есть, то, что было при Бойко, при Медведчуку, при мне, при Натали Королевской, это сейчас произошло. Поздравляем. Это действительно где-то соответствует правде. Но почему президент не упоминает о тарифах, которые в гривневом эквиваленте на газ поднялись в 12 раз, а в целом в 16-18 раз? Но президент искренне сказал, что он сегодня о тарифах говорить не будет. Год назад говорил, два года назад говорил, а сейчас уже не говорит. Видимо, уже нет надежды говорить о тарифах. Хотя мы предложили решение, отдайте газ украинской добыче исключительно государственным компаниям, хотя можно уже где-то и частным. Но не будем сейчас трогать олигархов, это уже вопрос президента. Государственный газ можно отдавать на нужды населения и его хватает", - заявил Шуфрич.

Второй позитив, по его словам, это - то, что президент хочет со следующего года.

"Через год он будет говорить о поднятии зарплат. Кстати, зарплаты врачей тоже вернулись к уровню 2013 года. И еще один позитив, который я увидел в этом выступлении, это то, что президент обеспокоен отсутствием переговоров с Российской Федерацией. Это правильно, мы настаивали на этом, мы говорим о том, что мира на Донбассе не будет, пока не будет прямого диалога с Москвой", - добавил он.

Однако, остальное, подчеркнул Шуфрич, его удивило, потому что выглядело из выступления президента - "Все хорошо, прекрасная Маркиза", но...

"13 тысяч дорог, покажите мне хотя бы тысячу километров новых дорог, новых, не тех, что по три раза уже ремонтируют и деньги в землю закапывают, а где та одна тысяча хотя бы новых дорог? Увеличили расходы на медицину на два раза, господин президент, 155 млрд в прошлом году, около 190 млрд будет в этом году. Ну отнюдь не получается в два раза, а еще с ковидным фондом, потому что, в этих 190 млрд есть ковидный фонд. Поэтому давайте будем говорить искренне, было красиво, но пусто. Поэтому отдавая должное манере подачи выступления, мы так и не поняли, какие реальные планы у власти на следующий год, как власть сегодня готовится преодолеть кризис, которая есть во всем. У нас сейчас Украина – это сплошная чрезвычайная ситуация, это вам говорю, как министр по вопросам чрезвычайных ситуаций. Повсюду - в энергетике, в борьбе с ковидом, в социальных стандартах, в тарифных вопросах, упадок главных отраслей, направлений экономики. И насчет этого всего говорят, что все в порядке. Я не знаю, возможно президент и верит, что все в порядке, но надо жить не в смартфоне", - отметил политик.

Шуфрич подчеркнул, что украинский народ не живет в телефоне.

"Люди живут в реальных холодных квартирах и у них пустые холодильники. У меня сердце разорвалось, когда я на день почитания жертв Голодомора увидел, как человек взял этот хлеб. Так не может быть, не может быть, господин президент. Вы должны понимать, как в стране плохо, поэтому если вы это будете понимать, тогда возможно вы захотите сделать что-то лучше. А если вы говорите, что все хорошо, то на другом телефоне вам кто-то ответит: "Все хорошо, прекрасная Маркиза, но кобыла сдохла". Я надеюсь, что у нас все же хватит мудрости преодолеть этот кризис, а сегодня я желаю всем мира, здоровья", - резюмировал он.

Напомним, на 1 декабря в Украине было анонсировано ежегодное послание президента Владимира Зеленского в Раде. Глава государства прибыл к зданию парламента около 9.20 хотя его представитель заверял, что он появится около 10.00.

В своем выступлении Зеленский рассказал, что планирует до 10 декабря внести в Верховную Раду законопроект об экономическом паспорте украинца, анонсировал программу кредитования "Украинская мечта", заявил о росте зарплат и тому подобное.