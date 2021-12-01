Шуфрич о выступлении Зеленского в Раде: Отдаю должное актерской манере, но не понятно, как власть планирует преодолеть кризис, который есть во всем
Сегодняшнее послание президента Украины Владимира Зеленского характеризует его как великого актера, но из его выступления не понятно, какие реальные планы у властей на следующий год и как они планируют преодолеть кризис, который существует в Украине во всем. Об этом во время брифинга в Верховной Раде заявил народный депутат от Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич.
"О выступлении. Понравилось? Эмоционально. Да, это действительно выступление великого актера, которого мы любили, по которому мы, возможно, немножко загрустили", - отметил политик.
Однако, по его словам, по сути народные избранники ничего не услышали.
"Я сейчас попытаюсь быть максимально объективным. Мы услышали, что уровень зарплат выровнялся с уровнем 2013 года. Это хорошо. То, что было 8 лет назад, сейчас реализовано, то есть, то, что было при Бойко, при Медведчуку, при мне, при Натали Королевской, это сейчас произошло. Поздравляем. Это действительно где-то соответствует правде. Но почему президент не упоминает о тарифах, которые в гривневом эквиваленте на газ поднялись в 12 раз, а в целом в 16-18 раз? Но президент искренне сказал, что он сегодня о тарифах говорить не будет. Год назад говорил, два года назад говорил, а сейчас уже не говорит. Видимо, уже нет надежды говорить о тарифах. Хотя мы предложили решение, отдайте газ украинской добыче исключительно государственным компаниям, хотя можно уже где-то и частным. Но не будем сейчас трогать олигархов, это уже вопрос президента. Государственный газ можно отдавать на нужды населения и его хватает", - заявил Шуфрич.
Второй позитив, по его словам, это - то, что президент хочет со следующего года.
"Через год он будет говорить о поднятии зарплат. Кстати, зарплаты врачей тоже вернулись к уровню 2013 года. И еще один позитив, который я увидел в этом выступлении, это то, что президент обеспокоен отсутствием переговоров с Российской Федерацией. Это правильно, мы настаивали на этом, мы говорим о том, что мира на Донбассе не будет, пока не будет прямого диалога с Москвой", - добавил он.
Однако, остальное, подчеркнул Шуфрич, его удивило, потому что выглядело из выступления президента - "Все хорошо, прекрасная Маркиза", но...
"13 тысяч дорог, покажите мне хотя бы тысячу километров новых дорог, новых, не тех, что по три раза уже ремонтируют и деньги в землю закапывают, а где та одна тысяча хотя бы новых дорог? Увеличили расходы на медицину на два раза, господин президент, 155 млрд в прошлом году, около 190 млрд будет в этом году. Ну отнюдь не получается в два раза, а еще с ковидным фондом, потому что, в этих 190 млрд есть ковидный фонд. Поэтому давайте будем говорить искренне, было красиво, но пусто. Поэтому отдавая должное манере подачи выступления, мы так и не поняли, какие реальные планы у власти на следующий год, как власть сегодня готовится преодолеть кризис, которая есть во всем. У нас сейчас Украина – это сплошная чрезвычайная ситуация, это вам говорю, как министр по вопросам чрезвычайных ситуаций. Повсюду - в энергетике, в борьбе с ковидом, в социальных стандартах, в тарифных вопросах, упадок главных отраслей, направлений экономики. И насчет этого всего говорят, что все в порядке. Я не знаю, возможно президент и верит, что все в порядке, но надо жить не в смартфоне", - отметил политик.
Шуфрич подчеркнул, что украинский народ не живет в телефоне.
"Люди живут в реальных холодных квартирах и у них пустые холодильники. У меня сердце разорвалось, когда я на день почитания жертв Голодомора увидел, как человек взял этот хлеб. Так не может быть, не может быть, господин президент. Вы должны понимать, как в стране плохо, поэтому если вы это будете понимать, тогда возможно вы захотите сделать что-то лучше. А если вы говорите, что все хорошо, то на другом телефоне вам кто-то ответит: "Все хорошо, прекрасная Маркиза, но кобыла сдохла". Я надеюсь, что у нас все же хватит мудрости преодолеть этот кризис, а сегодня я желаю всем мира, здоровья", - резюмировал он.
Напомним, на 1 декабря в Украине было анонсировано ежегодное послание президента Владимира Зеленского в Раде. Глава государства прибыл к зданию парламента около 9.20 хотя его представитель заверял, что он появится около 10.00.
В своем выступлении Зеленский рассказал, что планирует до 10 декабря внести в Верховную Раду законопроект об экономическом паспорте украинца, анонсировал программу кредитования "Украинская мечта", заявил о росте зарплат и тому подобное.