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Шмигаль: ЕС должен быть готов к усилению санкций в случае очередной агрессии РФ против Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

 Правительственный портал

Глава правительства считает секторальные санкции наиболее эффективным средством против действий Москвы

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал Европейский Союз быть готовым к ужесточению санкций в случае очередной агрессии со стороны России. Об этом сообщает "Правительственный портал".

По словам главы правительства, секторальные ограничения - это наиболее эффективное средство против российской агрессии. "ЕС должен быть готов к усилению санкций в случае очередной агрессии РФ. Наиболее эффективным средством являются секторальные санкции. Надеемся на принятие Европейским советом решения об их очередное продление", - сказал Шмыгаль во время переговоров с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

Напомним, недавно исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель заявила, что Европейский Союз должен быть готов к введению новых санкций против России, если ситуация на Донбассе или украинской границе обострится.  Тогда она призвала к разрядке ситуации.

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Позже генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Россию ожидают значительные последствия и в экономической, и политической сфере, если она решится на агрессивные действия против Украины.

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