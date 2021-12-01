Сегодня мир отмечает День борьбы против СПИДа: Что известно об этой болезни и как от нее уберечься

СПИД – проблема, болезненная для всего мира, которая давно стала предметом обсуждений среди врачей и ученых во всем мире.

Ежегодно 1 декабря все страны отмечают Всемирный день борьбы со СПИДом. Этот день был установлен Всемирной Организацией здравоохранения и впервые отмечен в 1988 году. Он стал днем объединения людей для повышения осведомленности о СПИДе, посвященным опровержению мифов и слухов об этой болезни и поддержке людей, столкнувшихся с инфицированием.

Далее рассказываем о Всемирном дне борьбы со СПИДом, а также о нескольких популярных мифах относительно ВИЧ и СПИД, которые на самом деле не имеют под собой никаких доказанных обоснований.

Что человечество знает о СПИДе?

Уже почти сорок лет человечество знает, что синдром приобретенного иммунодефицита человека вызван распространением ВИЧ-инфекции. Общепринятым названием болезни сейчас является ВИЧ-инфекция, поражающая иммунную систему человека и снижает противодействие организма различным заболеваниям. Иначе говоря, развитие и функционирование вируса в организме человека влияет на его иммунную систему таким образом, что ряд инфекционных болезней (так называемые ВИЧ-ассоциированных) и опухолей становятся причиной смерти. Первый случай СПИДа был зафиксирован в США в 1983 году. По состоянию на сейчас в мире болеют ВИЧ-инфекцией 36,7 миллионов человек.

О группах риска. По определению ВОЗ, ключевые группы населения, имеющие повышенный риск ВИЧ-инфицирования во всех странах и регионах – это мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами; потребители инъекционных наркотиков; лица, которые находятся в тюрьмах; работники сферы сексуальных услуг и их клиенты; транс гендерные лица.

О возникновении. Возбудителем болезни является вирус, который называется ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) и имеет три типа: ВИЧ 1 и ВИЧ 2 (распространены в Западной Европе) и ВИЧ 3 (распространен в США и Африке). ВИЧ поражает Т-лимфоциты, которые служат для его размножения, и макрофаги, разносящие его по организму. Со временем ВИЧ разрушает Т-лимфоциты, организм человека теряет способность сопротивляться даже самым простым инфекциям, далее активизируется условно-патогенная флора организма и повышается вероятность смертельных воспалений, болезней нервной системы или / и развития онкологических заболеваний.

Об инфицировании. Заражение ВИЧ возможно в таких случаях: при половом контакте с инфицированным человеком; при кровообращении с инфицированным (в том числе при инъекционном употреблении наркотиков, пересадке органов инфицированного человека здоровому); при кормлении малыша грудным молоком инфицированной матерью.

Фото из открытых источников

Известно, что существует так называемый период "окна" – 2-6 месяцев, когда ВИЧ уже присутствует в крови человека, но анализ на антитела еще показывают отрицательный результат. Это период, когда иммунная система еще не до конца утратила защитные свойства, но человек уже может передать вирус.

О симптомах. У большинства людей после заражения ВИЧ не наблюдается никаких симптомов. Иногда через несколько дней после инфицирования у небольшого числа зараженных остро появляются признаки: увеличение лимфоузлов, лихорадка, слабость, появление быстроминущей сыпи, головная боль, иногда серозный менингит и т. Это имеет название острого ретровирусного синдрома. Эти признаки за несколько недель проходят сами собой. Однако наличие этого синдрома является предиктором быстрого течения ВИЧ-инфекции с возможностью иногда молниеносного развития СПИДа. У тех лиц, у которых не было острого ретровирусного синдрома, бессимптомное течение болезни после заражения может длиться несколько лет.

Как диагностируют СПИД?

Ранний период ВИЧ-инфекции является бессимптомным, поэтому обнаружить его можно только с помощью исследования крови пациента на наличие в ней антител (протеинов, с помощью которых организм борется с болезнью) к компонентам ВИЧ. Но это возможно только через 1 - 3 месяца после заражения.

Ранняя диагностикам помогает получить более или менее эффективное лечение тогда, когда иммунная система еще может бороться с ВИЧ.

Фото из открытых источников

При этом дети, которые рождаются от ВИЧ-инфицированных матерей, могут быть поражены вирусом, а могут родиться полностью здоровыми. Но в любом случае в течение первых нескольких месяцев жизни имеют в крови антитела, полученные от матери. Примечательно, что в случае отсутствия симптомов диагноз "ВИЧ-инфекция" может быть поставлен только у детей старше 15 месяцев. Новые технологии обнаружения самого вируса используются для диагностики ВИЧ-инфекции у детей в возрасте от 3 до 15 месяцев.

Экспресс-тесты позволяют получить результат в течение 10-30 минут без использования специального лабораторного оборудования для проведения иммуноферментного анализа. Материалом для исследования могут быть образцы мочи, слюны, цельной крови, сыворотки или плазмы крови.

Что относят к профилактике СПИДа?

Ни вакцины, ни препаратов, ни профилактики ВИЧ-инфекции не существует. Поэтому к профилактическим мерам можно отнести разве что ограничения воздействия факторов риска: отказ от приема инъекционных наркотиков, отказ от случайных половых контактов, использование механических средств контрацепции, проведение инвазивных манипуляций (маникюр, педикюр, татуировки, инъекции, прокалывание ушей, пирсинг и тому подобное), проверка донорской крови. Многие из тех, кто уже инфицирован ВИЧ, не имеет никаких симптомов заболевания, поэтому невозможно быть уверенным в том, что половой партнер не является ВИЧ-инфицированным, если нет отрицательных результатов его проверки.

Иначе говоря, единственный способ предотвращения инфекции-это избегание ситуаций, несущих риск заражения.

Где и как распространяется болезнь

Под эгидой Всемирной организации здравоохранения действует международная медицинская организация AIDS Care Education and Training, занимающееся профилактикой распространения ВИЧ-инфекции и поддержкой больных ВИЧ-инфекцией/СПИД, в разных странах Европы, Африки, Азии, Америки и Австралии.

Фото из открытых источников

Согласно исследованиям по состоянию на конец 2009 года, с начала эпидемии ВИЧ заразились почти 60 миллионов человек, около 25 миллионов человек умерли от заболеваний, связанных с ВИЧ. По состоянию на 2006-2007 годы, в десятку стран с наибольшим количеством ВИЧ-инфицированных граждан вошли: Индия (6,5 млн), ЮАР (5,5 млн), Эфиопия (4,1 млн), Нигерия (3,6 млн), Мозамбик (1,8 млн), Кения (1,7 млн), Зимбабве (1,7 млн), США (1,3 млн), Россия (1 млн), КИТАЙ (1 млн).

По данным ВОЗ, по состоянию на конец 2019 года в мире насчитывалось 38 миллионов человек, живущих с ВИЧ-инфекцией. В 2019 году от ассоциированных с ВИЧ причин во всем мире умерло 690 тысяч человек и было зарегистрировано 1,7 миллиона новых случаев ВИЧ-инфекции.

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Мифы об инфицировании СПИДом и его лечении

О лекарствах. Лекарств от ВИЧ-инфекции не существует и никогда не существовало, но есть лечение. Существуют препараты, которые так или иначе усиливают защитные функции иммунной систем человека и не дают разнообразным инфекциям укорениться в организме.

Так, вирус можно контролировать и предотвращать его передачу другим людям благодаря эффективному лечению антиретровирусными препаратами. ВОЗ рекомендует назначать постоянную АРТ всем людям, живущим с ВИЧ, независимо от стадии течения болезни.

О передаче ВИЧ / СПИДа. Вирус не передается через объятия или поцелуй, если в слюне нет примесей крови и открытой раны в рот; через рукопожатие; через кашель и чихание; при проживании в одной квартире; при использовании общей ванны, туалета, бассейна; при пользовании общей посудой; через укусы насекомых; при использовании общего телефону, через пот или слезы, если в них нет примесей крови.

О "живучести" вируса. Известно, что вирус СПИДа неустойчив и погибает при пребывании в температуре 56С в течение 10 минут, также мгновенно погибает во время кипячения. Также могут быть использованы специальные растворы для дезинфекции. При этом спирт не уничтожает ВИЧ.

День борьбы против СПИДа, отмечаемый 1 декабря, призван объединить людей во всем мире для демонстрации поддержки тем, кто был инфицирован вирусом и живет с ним. Также это день памяти тех, кто умер вследствие этого заболевания.