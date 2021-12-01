В Украине с сегодняшнего дня учителям подняли зарплату: Сколько будут платить

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Заработная плата педагогов в школах повысится на 8,4%

1 декабря 2021 года увеличена заработная плата педагогов в школах на 8,4%. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

"С 1 декабря 2021 года состоится повышение заработной платы педагогов в школах на 8,4%. Это предусмотрено Государственным бюджетом на 2021 год", - говорится в сообщении ведомства.

Вырастут зарплаты у таких педагогических работников:

директор заведения ЗСО: с 15 742 до 17 057 гривен;

молодой учитель без категории и стажа работы: с 9 015 до 9 768 гривен;

учитель II категории: с 11 124 до 12 053 гривен;

учитель I категории: с 11 912 до 12 906 гривен;

учитель высшей категории: с 12 698 до 13 759 гривен;

ассистент учителя: с 10 338 до 11 200 гривен;

руководитель кружка: с 11 124 до 12 053 гривен;

педагог-организатор І категории: с 10 445 до 11 317 гривен.

Министерство образования и науки Украины

В ведомстве напомнили, что это уже второе повышение зарплаты работников школ за 2021 год. С 1 января 2021 года зарплаты выросли на 20%, для этого Министерству образования и науки Украины были предусмотрены расходы из госбюджета в объеме 139,5 млрд гривен, что на 26,6 млрд гривен больше, чем в 2020 году.

Напомним, Кабинет министров Украины предлагает выделить в 2022 году 190 млрд грн на образование. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он отметил, что по сравнению с 2021 годом сумма заложенных средств на образование больше на 21 млрд грн.