С начала года доходы государственного бюджета выросли на 22,7%

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В целом доход составил 1 159,4 млрд гривен

Доходы государственного бюджета Украины за январь-ноябрь 2021 года составили 1 159,4 млрд гривен. Это на 4,2% больше плана и на 22,7% больше доходов прошлого года (944,8 млрд гривен). Об этом сообщает Государственная казначейская служба Украины (Госказначейство).

По данным Госказначейства, доходы госбюджета в ноябре составили 14,2 млрд гривен, что на 5,1% больше плана и на 37,0% выше, чем в прошлом году, когда они составили 102,3 млрд гривен.

Сумма средств на едином казначейском счете на 1 декабря 2021 года составляет 33,7 млрд гривен (месяцем ранее - 18,9 млрд гривен).

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Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров увеличил доходную и расходную часть госбюджета на 2022 год.