С 6 декабря меняется работа украинских школ в желтой зоне карантинных ограничений

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В частности, школы смогут работать даже в желтой зоне только за 100% вакцинации работников

В Украине с 6 декабря начнут действовать усиленные карантинные нормы для желтой зоны. Поэтому школы смогут работать даже в желтой зоне только при 100% вакцинации работников. Раньше это касалось только работы в красной зоне. Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения сообщает "24 канал".

"С 6 декабря очно будут учиться ученики 5 – 11 классов только в тех учебных заведениях, в которых вакцинировано по крайней мере одной дозой 100% работников, допущенных к работе. Ранее в желтых зонах было ограничение в 80%, но в то же время это касалось и работы начальных школ. Для красной зоны ограничения для учебных заведений не изменились - как и раньше, они могут работать при условии полной вакцинации всех работников", - говорится в сообщении.

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Так, украинцы, которые не получили по крайней мере одну прививку против COVID-19 или не имеют негативного теста или сертификата о выздоровлении, в желтой зоне не смогут:

- принять участие в проведении всех массовых мероприятий (это касается культурных, спортивных, развлекательных, социальных, религиозных и других мероприятий);

- посещать кинотеатры и другие учреждения культуры, спортивные залы, фитнес-центры, бассейны;

- посещать бары, рестораны, кафе и другие заведения.

Без вакцинации можно в банки, АЗС, ветеринарные магазины, аптеки и все продовольственные магазины. Тем не менее, обязательным остается ношение маски и соблюдение физической дистанции в 1,5 метра.

Напомним, Кабинет министров Украины с 6 декабря ужесточит карантинные ограничения для невакцинированных украинцев. Для посещения общественных заведений в "желтой" зоне карантина теперь нужно будет иметь хотя бы одну прививку или тесты.



