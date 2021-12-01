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РФ высылает сотрудников посольства США, которые находятся в Москве более трех лет

Фото из открытых источников

Они должны покинуть страну до 31 января 2022 года

Россия требует от сотрудников посольства США, которые находятся в Москве более трех лет, покинуть страну до 31 января 2022 года. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, передает Deutsche Welle.

Как рассказала чиновница, это требование является ответом на выдворение 27 российских дипломатов из США до конца января. "До 1 июля следующего года, если Вашингтон не откажется от трехлетнего правила и не пойдет на компромисс, еще поедут работники в общем количестве, пропорциональном объявленной Госдепартаментом цифрероссиян", - высказалась Захарова.

Напомним, не так давно группа из 17 сенаторов США опубликовала обращение к президенту страны Джо Байдена с требованием высылки 300 российских дипломатов. Причиной назвали необходимость дипломатического паритета.

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В мае правительство России утвердило перечень "недружественных стран", которым запретили нанимать граждан РФ для работы в посольствах. В список попали США и Чехия.

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