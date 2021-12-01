РФ отвергла предложение Эрдогана о посредничестве между Зеленским и Путиным

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

В Москве в очередной раз отрицали свое участие в конфликте на Донбассе

О посреднической роли Турции в урегулировании конфликта на востоке Украины не может быть и речи. Об этом заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

"Мы, безусловно, благодарны турецкой стороне и, в частности, президенту Турции за стремление содействовать внутриукраинскому урегулированию. Важным шагом на этом направлении мог бы стать его вклад в убеждение украинской власти отказаться от агрессивных планов по Донбассу, наконец начать выполнять Минские договоренности в прямом диалоге с представителями Донецка и Луганска", - сказала Захарова.

При этом она заявила, что Россия якобы не является стороной конфликта на Донбассе, а его участниками являются Киев и "Донецк и Луганск".

Напомним, недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова посодействовать разрешению конфликта между Украиной и Россией. По его словам, Турция заинтересована, чтобы в регионе установился мир.

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Впоследствии советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что ОП поддерживает идею президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о посредничестве между Киевом и Москвой.