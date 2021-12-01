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РФ хочет от НАТО письменных гарантий, что Украину не примут в Альянс

Президент России Владимир Путин

 Правительство Республики Алтай

Президент РФ особо подчеркнул, что имеются в виду правовые, юридические гарантии, а не устные договоренности

Президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле заявил, что РФ предлагает начать предметные переговоры о достижении юридических гарантий нерасширения НАТО на восток. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передает "Укринформ".

"Перед нашей дипломатией сейчас стоит первоочередная задача добиваться предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. В диалоге с США и их союзниками будем настаивать на выработке конкретных договоренностей, которые будут исключать любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение систем оружия, что будут представлять нам угрозу, в непосредственной близости к территории России. Предлагаем начать по этому поводу предметные переговоры", - сказал Путин.

Президент РФ особо подчеркнул, что имеет в виду "именно правовые, юридические гарантии", а не устные договоренности.

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Ранее министр обороны США Ллойд Остин, комментируя реакцию РФ на возможность вступления Украины в НАТО, заявил, что никакие третьи страны не имеют права влиять на определение Украиной своей будущей внешней политики. Он также отметил, что поддержка украинского суверенитета со стороны США является непоколебимой.

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