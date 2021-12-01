Рабинович о заявлении Зеленского: 10 тысяч полиции, 20 ФОПовцев и один хромой – это дерьмо какое-то, а не переворот

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Вадим Рабинович прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского о том, что 1 декабря в Украине произойдет государственный переворот.

Об этом он сказал в эфире UkrLive.

"Я очень расстроен, приехал в кроссовках в первый раз, в джинсах, в рубашке, я жду государственный переворот. Ну дерьмо какое-то, а не переворот. Ну что это за переворот? Никого нету, ничего нету. Тысяч 10 полиции, 20 ФОПовцев и один какой-то хромой стоит. Вот это переворот? Это вообще, так надругаться над ожиданиями людей...Обещали переворот - давайте переворот, а это все говно-замена не подходит", – высказался Рабинович в кулуарах Рады журналистам в среду, 1 декабря.

Нардеп отметил, что так разочарован тем, что обещание Зеленского не сбылось, что даже не может сосредоточиться.

Также у него спросили, что он думает о предстоящем послании президента, с которым он будет сегодня выступать в парламенте.

"Я не знаю, о чем он будет говорить, я хочу чтобы вы посмотрели плакаты, которые мы поднимем, чтобы он увидел нас", – подчеркнул Вадим Рабинович.

Напомним, 26 ноября президент Владимир Зеленский провел марафон с журналистами, который был посвящен экватору его президентской каденции.

Мероприятие "30 вопросов президенту Украины" стартовало около 12:00 и длилось 5 часов. В его ходе Зеленский обвинил бывшего главу Главного управления разведки Министерства обороны Василия Бурбу в торговле секретной информацией, а также заявил, что располагает данными о подготовке государственного переворота на 1 декабря.

Как сообщал NEWSONE ранее, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Вадим Рабинович назвал заявления Зеленского о госперевороте всемирной клоунадой, где государство исчезает как фактор управления и доверия.