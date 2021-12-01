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Пандемия COVID-19: ВОЗ против создания новой вакцины через штамм"Омикрон"

Фото из открытых источников

В организации призвали сначала доработать те препараты, которые уже есть

Всемирная организация здравоохранения выступила против разработки новой вакцины от коронавируса из-за нового штамма "Омикрон". Там призвали доработать те препараты, которые уже есть. Об этом сообщает The Guardian.

По словам представителя ВОЗ, по состоянию на сегодня "Омикрон" обнаружили в 24 странах, большинство больных переносят инфекцию в легкой форме.

"Нет необходимости разрабатывать новую вакцину, достаточно внести незначительные изменения в существующие формулы. Пока нет данных о меньшей эффективности вакцины из-за "Омикрона", - отметил он.

Кроме того, сейчас нет оснований полагать, что у варианта "Омикрон" более длительный инкубационный период, чем у других штаммов.

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Напомним, китайские ученые из Института вирусологии и Медицинской школы Чжуншань в Гуанчжоу открыли антитело для разработки универсальной вакцины от коронавируса. По словам ученых, моноклональное антитело 35B5 может эффективно нейтрализовать различные COVID-штаммы.

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