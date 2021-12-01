Нуланд заявила, что США могут сыграть вспомогательную роль в переговорах по Донбассу

Нуланд отметила, что США давно поддерживают Минские соглашения, хотя многие пункты и не выполняются. Но основными требованиями остаются вывести иностранные войска за пределы Украины и провести свободные независимые выборы.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на киевском форуме заявила, Соединенные Штаты Америки могут сыграть вспомогательную роль в урегулировании конфликта на Донбассе, поскольку переговорный процесс зашел в тупик. Об этом сообщает " РБК-Украина ".

"Переговоры зашли в тупик, и обе стороны делают все для того, чтобы микроэлементы затягивали обсуждение крупных элементов. Хочет ли Путин действительно вернуть Донбасс? Мы не знаем, но мы верим в это и думаем, что США могут сыграть вспомогательную роль, как мы это делали раньше", - отметила Нуланд.

По ее словам, речь идет о формате переговоров, который шел параллельно с нормандским.

"Мы не видим никакой альтернативы (минским соглашениям - ред.). Надо начинать что-то делать, а не просто говорить о Минских соглашениях. Это требует интенсивного сотрудничества, политической воли и общественной поддержки", - добавила Нуланд.

Также заместитель госсекретаря США призвала Россию и Украину согласовать рождественское перемирие.

"Мы видим, что приближаются рождественские праздники. Мы призываем и Москву, и Киев к сотрудничеству и мерам, в первую очередь по прекращению огня в контексте рождественских праздников. Это было бы хорошее начало", - отметила она.

Ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с помощницей уполномоченного Госдепартамента США по делам Европы и Евразии Викторией Нуланд. Стороны затронули ряд важных вопросов, среди которых были переговоры в нормандском формате.