На Закарпатье ухудшится погода: Синоптики прогнозируют мороз до -17°, сильные снегопады и ураганы

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Синоптики просят воздержаться от походов в горы

Синоптики прогнозируют в Закарпатской области в течение трех дней ухудшение погодных условий. Горную часть региона накроют сильные дожди, снегопады, ураганы с морозами до -17°. Об этом сообщил УНИАН, ссылаясь на начальника Закарпатского центра по гидрометеорологии Василия Манівчука.

"Осадки, которые прошли уже этой ночью, были достаточно интенсивными, что на начало декабря довольно редкое явление, по крайней мере за последние 20 лет. Однако система сработала, мы за сутки выдали информацию о штормовом предупреждении", - отметил он.

При этом больше всего осадков наблюдалось в центральной части и на востоке региона. В частности, там выпало от 10 до 20 сантиметров снега за ночь, что затрудняет работу транспорта и коммунальной сферы.

По словам Манівчука, в ближайшие трое суток ситуация еще ухудшится: осадки будут продолжительными, в ночь на 2 и 3 декабря ожидаются сильные дожди в низменной части области, снегопады в горах – до 30-40 мм за сутки.

"Это очень много, поэтому возможно повышение уровня воды в реках, правда, мы ожидаем, что оно состоится в пределах коренных берегов", - уточнил он.

А 3 декабря ожидается резкое похолодание, без осадков, с возможностью появления новых рисков.

"Например, на высокогорье ожидается понижение температуры до 17-18 градусов ниже нуля. Такие перепады температуры усложнят проезд по дорогам. Сила ветра может достигать катастрофических значений – 20-30 метров за секунду, поэтому мы настоятельно просим туристов в эти дни в горы не подниматься", - пояснил эксперт.

Также по словам начальника Главного управления ГСЧС Украины в Закарпатской области Романа Гудака, из-за сильных снегопадов в ночь с 30 ноября на 1 декабря движение крупногабаритного транспорта на Латирском и Абранском перевалах на два часа было ограничено.

В то же время, на дежурство ежедневно выходят 198 работников Управления чрезвычайных ситуаций и готовы к использованию 38 единиц техники, среди которых спецтехника.

Кроме этого, заместитель начальника Управления патрульной полиции Закарпатской области Игорь Щербанич обратился к местным жителям и гостям области с просьбой в ближайшие три дня ограничить поездки на дальние расстояния, если в этом нет крайней необходимости, быть внимательными, выбирать безопасную скорость, следить за состоянием колес на автомобилях, водителям грузовиков – использовать цепи.

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Как сообщалось ранее, в Карпатах сегодня снова пошел снег. Видимость в горах ограничена до 40 метров, а температура воздуха опустилась до -11 градусов по Цельсию.