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Минздрав обновил статистику по коронавирусу: В Украине выявили 11 960 новых больных

Украинская правда

Более 26 тысяч человек выздоровели

В Украине по состоянию на утро 1 декабря зафиксировали 3 450 341 случай коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус_инфо".

За прошедшие сутки лабораторно подтвердили 11 960 новых случаев коронавирус. За это время выздоровели 26 160 человек. При этом 557 человек умерли от осложнений COVID-19.

С начала пандемии в Украине зафиксировали 86 532 летальных случая из-за коронавируса, тогда как 2 972 192 пациента смогли преодолеть болезнь.

Количество новых случаев COVID-19 в регионах за сутки следующее:

  • м. Киев – 1592;
  • Винницкая область – 608;
  • Волынская область – 530;
  • Днепропетровская область – 419;
  • Донецкая область – 666;
  • Житомирская область – 214;
  • Закарпатская область – 409;
  • Запорожская область – 760;
  • Ивано-Франковская область – 281;
  • Киевская область – 704;
  • Кировоградская область – 135;
  • Луганская область – 229;
  • Львовская область – 417;
  • Николаевская область – 406;
  • Одесская область – 287;
  • Полтавская область – 905;
  • Ровенская область – 485;
  • Сумская область – 384;
  • Тернопольская область – 231;
  • Харьковская область – 613;
  • Херсонская область – 257;
  • Хмельницкая область – 586;
  • Черкасская область – 557;
  • Черновицкая область – 152;
  • Черниговская область – 133.

Данные касательно временно оккупированных территориях отсутствуют.

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Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине с января-февраля следующего года можно будет получить бустерную дозу вакцины против коронавируса. Бустерные прививки обещают ввести, когда 60% населения получат хотя бы одну дозу.

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