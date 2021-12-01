Минздрав обновил статистику по коронавирусу: В Украине выявили 11 960 новых больных

Украинская правда

Более 26 тысяч человек выздоровели

В Украине по состоянию на утро 1 декабря зафиксировали 3 450 341 случай коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус_инфо".

За прошедшие сутки лабораторно подтвердили 11 960 новых случаев коронавирус. За это время выздоровели 26 160 человек. При этом 557 человек умерли от осложнений COVID-19.

С начала пандемии в Украине зафиксировали 86 532 летальных случая из-за коронавируса, тогда как 2 972 192 пациента смогли преодолеть болезнь.

Количество новых случаев COVID-19 в регионах за сутки следующее:

м. Киев – 1592;

Винницкая область – 608;

Волынская область – 530;

Днепропетровская область – 419;

Донецкая область – 666;

Житомирская область – 214;

Закарпатская область – 409;

Запорожская область – 760;

Ивано-Франковская область – 281;

Киевская область – 704;

Кировоградская область – 135;

Луганская область – 229;

Львовская область – 417;

Николаевская область – 406;

Одесская область – 287;

Полтавская область – 905;

Ровенская область – 485;

Сумская область – 384;

Тернопольская область – 231;

Харьковская область – 613;

Херсонская область – 257;

Хмельницкая область – 586;

Черкасская область – 557;

Черновицкая область – 152;

Черниговская область – 133.

Данные касательно временно оккупированных территориях отсутствуют.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине с января-февраля следующего года можно будет получить бустерную дозу вакцины против коронавируса. Бустерные прививки обещают ввести, когда 60% населения получат хотя бы одну дозу.