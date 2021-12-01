Минздрав обновил статистику по коронавирусу: В Украине выявили 11 960 новых больных
Более 26 тысяч человек выздоровели
В Украине по состоянию на утро 1 декабря зафиксировали 3 450 341 случай коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус_инфо".
За прошедшие сутки лабораторно подтвердили 11 960 новых случаев коронавирус. За это время выздоровели 26 160 человек. При этом 557 человек умерли от осложнений COVID-19.
С начала пандемии в Украине зафиксировали 86 532 летальных случая из-за коронавируса, тогда как 2 972 192 пациента смогли преодолеть болезнь.
Количество новых случаев COVID-19 в регионах за сутки следующее:
- м. Киев – 1592;
- Винницкая область – 608;
- Волынская область – 530;
- Днепропетровская область – 419;
- Донецкая область – 666;
- Житомирская область – 214;
- Закарпатская область – 409;
- Запорожская область – 760;
- Ивано-Франковская область – 281;
- Киевская область – 704;
- Кировоградская область – 135;
- Луганская область – 229;
- Львовская область – 417;
- Николаевская область – 406;
- Одесская область – 287;
- Полтавская область – 905;
- Ровенская область – 485;
- Сумская область – 384;
- Тернопольская область – 231;
- Харьковская область – 613;
- Херсонская область – 257;
- Хмельницкая область – 586;
- Черкасская область – 557;
- Черновицкая область – 152;
- Черниговская область – 133.
Данные касательно временно оккупированных территориях отсутствуют.
Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине с января-февраля следующего года можно будет получить бустерную дозу вакцины против коронавируса. Бустерные прививки обещают ввести, когда 60% населения получат хотя бы одну дозу.