Киев вошел в сотню самых дорогих для жизни городов мира, заняв 88 место

София Киевская Фото из открытых источников

В предыдущем отчете полугодичной давности украинская столица была на 101 месте

Киев поднялся в списке самых дорогих городов мира для жизни на 13 позиций и занял 88 место. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Economist Intelligence Unit, сообщает DW.

Как отмечается, в формировании рейтинга учитывались данные о ценах за август и сентябрь в 173 крупнейших городах мира. Стоимость жизни в среднем выросла на 3,5% в национальной валюте, которая является самым быстрым уровнем инфляции за последние пять лет.

Отметим, что в предыдущем отчете полугодичной давности украинская столица была на 101 месте.

Новости по теме: Киев сковали пробки: Движение транспорта затруднено

К слову, недавно украинская столица заняла четвертое место в рейтинге самых инстаграмных городов мира. Киев уступил только Риму, Рио-де-Жанейро и Венеции. По подсчетам компании по креативным ресурсам Design Bundle, Киев в этом году упоминался в Instagram почти 22 млн раз.

Напомним, столица Израиля Тель-Авив впервые занял первое место в рейтинге самых дорогих городов мира, обойдя Париж. В прошлом году французская столица занимала первую позицию, а израильский город — лишь пятую.