Киев и 18 регионов Украины находятся в красной зоне карантинных ограничений, в желтой - четыре

Оранжевая зона самая маленькая - в ней только Полтавская и Закарпатская области

Киев и 18 областей Украины находятся в красной зоне адаптивного карантина . В оранжевой - два региона, и четыре - в желтой. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Красная зона:

Херсонская

Одесская

Запорожская

Донецкая

Днепропетровская

Сумская

Николаевская

Ровенская

Житомирская

Ивано-Франковская

Киевская

Луганская

Хмельницкая

Черниговская

Львовская

Волынская

Черкасская

Винницкая

Киев

Оранжевая зона:

Полтавская

Закарпатская

Желтая зона:

Тернопольская

Кировоградская

Черновицкая

Харьковская

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По данным Министерства здравоохранения, Киев и еще пять областей уже не имеют никакого признака красной зоны эпидемической опасности распространения COVID-19. руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко заявил, что решение по выходу шести областей из красной зоны будет зависеть от того, когда будет собираться комиссия ТЭБ и ЧС.

За прошедшие сутки в Украине лабораторно подтвердили 11 960 новых случаев коронавируса. За это время выздоровели 26 160 человек. При этом 557 человек умерли от осложнений COVID-19.