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Киев и 18 регионов Украины находятся в красной зоне карантинных ограничений, в желтой - четыре

Фото из открытых источников

Оранжевая зона самая маленькая - в ней только Полтавская и Закарпатская области

Киев и 18 областей Украины находятся в красной зоне адаптивного карантина. В оранжевой - два региона, и четыре - в желтой. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Красная зона:

  • Херсонская
  • Одесская
  • Запорожская
  • Донецкая
  • Днепропетровская
  • Сумская
  • Николаевская
  • Ровенская
  • Житомирская
  • Ивано-Франковская
  • Киевская
  • Луганская
  • Хмельницкая
  • Черниговская
  • Львовская
  • Волынская
  • Черкасская
  • Винницкая
  • Киев

Оранжевая зона:

  • Полтавская
  • Закарпатская

Желтая зона:

  • Тернопольская
  • Кировоградская
  • Черновицкая
  • Харьковская

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По данным Министерства здравоохранения, Киев и еще пять областей уже не имеют никакого признака красной зоны эпидемической опасности распространения COVID-19. руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко заявил, что решение по выходу шести областей из красной зоны будет зависеть от того, когда будет собираться комиссия ТЭБ и ЧС.

За прошедшие сутки в Украине лабораторно подтвердили 11 960 новых случаев коронавируса. За это время выздоровели 26 160 человек. При этом 557 человек умерли от осложнений COVID-19.

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