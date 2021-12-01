Киев и 18 регионов Украины находятся в красной зоне карантинных ограничений, в желтой - четыре
Оранжевая зона самая маленькая - в ней только Полтавская и Закарпатская области
Киев и 18 областей Украины находятся в красной зоне адаптивного карантина. В оранжевой - два региона, и четыре - в желтой. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Красная зона:
- Херсонская
- Одесская
- Запорожская
- Донецкая
- Днепропетровская
- Сумская
- Николаевская
- Ровенская
- Житомирская
- Ивано-Франковская
- Киевская
- Луганская
- Хмельницкая
- Черниговская
- Львовская
- Волынская
- Черкасская
- Винницкая
- Киев
Оранжевая зона:
- Полтавская
- Закарпатская
Желтая зона:
- Тернопольская
- Кировоградская
- Черновицкая
- Харьковская
По данным Министерства здравоохранения, Киев и еще пять областей уже не имеют никакого признака красной зоны эпидемической опасности распространения COVID-19. руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко заявил, что решение по выходу шести областей из красной зоны будет зависеть от того, когда будет собираться комиссия ТЭБ и ЧС.
За прошедшие сутки в Украине лабораторно подтвердили 11 960 новых случаев коронавируса. За это время выздоровели 26 160 человек. При этом 557 человек умерли от осложнений COVID-19.