Качный о выступлении Зеленского в Раде: Нужно было начинать с того, что в Украине пенсионеры получают пенсию ниже прожиточного минимума

Народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Александр Качный фото - из открытых источников

Сегодняшнее послание президента Украины Владимира Зеленского - это закладка на будущее, что у нас все готово для того, чтобы в стране был коммунизм и все были счастливы, но в реальности мы видим другую картину. Такое мнение в кулуарах парламента высказал журналистам народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александр Качный.

"Закладка на будущее, что у нас все готово для того, чтобы в стране был коммунизм и все были счастливы. К сожалению, сегодня мы видим другую картину. К сожалению, сегодня мы в стране, где пенсионеры получают пенсию ниже, чем прожиточный минимум, а прожиточный минимум сам занижен в несколько раз. Я считаю, что с этого нужно было и начинать разговор", - отметил политик на вопрос, как он оценивает выступление главы государства в Раде.

При этом Качный добавил, что, по его мнению, речь президента в парламенте не была бы такой яркой, если бы у него забрали суфлеры.

Напомним, на 1 декабря в Украине было анонсировано ежегодное послание президента Владимира Зеленского в Раде. Глава государства прибыл в здание парламента около 9.20 хотя его пресс-секретарь заверял, что он появится около 10.00.

В своем выступлении Зеленский рассказал, что планирует до 10 декабря внести в Верховную Раду законопроект об экономическом паспорте украинца, анонсировал программу кредитования "Украинская мечта", заявил о росте зарплат, и тому подобное.