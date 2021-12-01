Госбюджет-2022: Кабинет министров увеличил доходную и расходную часть государственного бюджета

Кабинет Министров Украины Мария Беляева/5.UA

Кабмин увеличил доходную часть на 55 миллиардов гривен

Государственный бюджет на 2022 год прошел первое чтение. Верховная Рада рассмотрела все поправки в редакции соответствующего законопроекта № 6000 ко второму чтению. Соответствующие изменения указаны на сайте парламента, сообщает "Бабель".

Кабмин увеличил доходную часть на 55 миллиардов гривен до 1,322 трлн грн, в том числе доходы по общему фонду — увеличена на 78 млрд грн до 1,181 трлн грн. Расходная часть увеличена на 56 млрд грн — до 1,497 трлн грн, в том числе по общему фонду — на 50 млрд грн.

Предельный объем дефицита в обновленной редакции увеличен на 792 млн грн (до 188,798 млрд грн), а поступления от рентных платежей до 71,25 млрд грн (на 25 млрд грн). План по налоговым поступлениям увеличен на 64 млрд грн — до 1,167 трлн грн. Поступления от Национального банка предлагается определить на уровне почти 13,6 млрд грн.

В документе предлагается убрать формулировку о предельный объем гарантированного госдолга, оставив уровень предельного объема госдолга на прежнем уровне (2,725 трлн грн). Госгарантии могут выдаваться по решению Кабмина объемом до 3% плановых доходов общего фонда госбюджета, как это было отражено в меморандуме с Международным валютным фондом.

Изменения в документ внесли на основе предложений, указанных в Бюджетных выводах парламента, и уточнении прогнозов по среднегодовым ценам на сырье (газ, нефть, руду, и т.п.).

Верховная Рада может рассмотреть бюджет на 2022 год уже завтра, 2 декабря. Однако ряд депутатов парламента предполагали, что принятие бюджета может затянуться до конца месяца.

Напомним, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о государственном бюджете на 2022 год с учетом предложений народных депутатов. За проголосовало 273 парламентария.