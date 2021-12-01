Генсек НАТО заявил, что РФ не может влиять на решение вопроса о членстве Украины в Альянсе

Столтенберг отметил, что вопрос членства Украины в Альянсе станет актуальным, когда Украина будет готова, будет соответствовать стандартам"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Риге заявил, что Россия не может влиять на решение вопроса о членстве Украины в Альянсе. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"В Альянсе говорили, что однажды Украина станет членом НАТО... Решение о том, когда это произойдет, будут принимать 30 союзников из НАТО и Украина", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что вопрос членства Украины в Альянсе станет актуальным, когда Украина будет готова, будет отвечать стандартам". Пока, по его словам, НАТО стремится помогать Киеву в проведении необходимых реформ.

"Россия не имеет права вето, ее мнение не учитывается. Она не имеет права восстанавливать принцип сфер влияния и через это влиять на соседние страны", - добавил генсек Североатлантического альянса.

Напомним, президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле заявил, что РФ предлагает начать предметные переговоры о достижение юридических гарантий нерасширения НАТО на восток. Путин особо подчеркнул, что имеет в виду "именно правовые, юридические гарантии", а не устные договоренности.