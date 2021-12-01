$10 тысяч на момент достижения совершеннолетия: Гетманцев объяснил, как будет работать экономический паспорт украинца

Даниил Гетманцев Фото из открытых источников

Программа предусматривает создание специальных счетов в Фонде будущих поколений, которые будут пополняться ежемесячно

Дети, которые будут иметь экономический паспорт, будут получать на спецсчета средства от рентных платежей. На момент достижения совершеннолетия они будут иметь по 10 тысяч долларов. Об этом в кулуарах Верховной Рады сообщил председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, пишет НВ.

"Я не исключаю, что мы будем предоставлять такую возможность детям, которые рождены с 2019 года", — отметил он.

По словам Гетманцева, программа предусматривает создание специальных счетов в Фонде будущих поколений, которые будут пополняться ежемесячно. По достижении совершеннолетия эти средства можно будет использовать.

"У нас рождается около 300 тысяч детей в год. Есть определенные отчисления от ренты. Я не исключаю, что отчисления будут не только от ренты, но и от других платежей. Например, от приватизации, импортного НДС. Пока что мы говорим только о ренте. Рента распределяется между теми детьми, которые родились и имеют экономический паспорт украинца. Если эта сумма меньше установленной законопроектом, то разница дотируется за счет государства. Мы рассчитываем на то, что по достижению совершеннолетия ребенок должен иметь около 10 тысяч долларов в эквиваленте. Бесспорно, в гривне с учетом инфляции", — пояснил народный депутат.

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Напомним, сегодня, 1 декабря, президент Украины Владимир Зеленский объявил во время выступления в парламенте, что до 10 декабря внесет в парламент законопроект об экономическом паспорте украинца. "В соответствии с ним все средства, плата за использование наших украинских недр будет накапливаться на персональных счетах детей граждан Украины", — заявил Зеленский.