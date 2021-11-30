Вадим Рабинович поздравил соратников с наступающей двадцать второй годовщиной основания партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"

ОПЗЖ

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Вадим Рабинович поздравил соратников с наступающим днем 22-й годовщины основания партии и выразил мнение, что данная политическая сила обладает всеми возможностями, знаниями и желанием, чтоб на 23-м году своего существования стать партией власти.

"Вы можете меня поздравить и, вообще, всех наших соратников! Через несколько дней будет 22 года нашей партии", – заявил политик.

Вадим Рабинович рассказал об истории создания "Оппозиционной платформы – За жизнь".

"Сначала это была партия "Центр", которой руководил Степан Гавриш. Потом руководили целый ряд известных украинских политиков. Потом политсила стала партией "За жизнь". Потом, как только она стала партией "За жизнь", туда вошёл Виктор Медведчук, и эта партия приобрела уже такой серьезный всеукраинский масштаб. Потом мы приняли в партию Юрия Бойко и Сергея Лёвочкина, которые вошли в наш стратегический совет. Юрий Анатольевич стал вместе со мной зампредседателя. И теперь мы с гордостью празднуем 22 год нашей партии", – рассказал нардеп.

По мнению Рабиновича, на 22-й год существования "Оппозиционная платформа – За жизнь" стала одной из самых старейших партий в Украине.

"Я думаю мы нальем с ребятами по 50 грамм. И я хочу пожелать, чтоб всё-таки оппозиционная партия "Оппозиционная платформа – За жизнь", которая действительно может, и которая знает, и которая хочет, чтоб в следующий раз, на 23-м году, это была партия власти", – сказал Вадим Рабинович.