Это удар по имиджу Зеленского! Закон о военных преступниках нужно было принимать раньше! - Мулык

Владимир Зеленский. Пресс-марафон 26 ноября 2021 года Офис президента

Законопроект о военных преступлениях №2689 нужно было подписать раньше, а нынешняя ситуация - удар по имиджу президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в эфире телеканала UkrLive заявил политический эксперт Владимир Мулык.

"Зеленский опоздал с этим законом на 2 года, уже опоздал. Потому что его нужно было давать в пику тому, который был принят после Майдана, где амнистию объявили всем на Майдане. И он мог тогда на волне народной любви и всенародного доверия принять его. Почему они этого не сделали и уже столько времени, я не знаю. А вот сейчас это будет удар по имиджу президента. Когда президент и его линия приняли решение сражаться со СМИ - они фактически потеряли возможность управлять силовиками", - сказал он.

Он отметил, что сейчас в Украине отсутствует четкая государственная политика и прокомментировал действия Зеленского.

"Мало того, что я соглашаюсь с мнением, что отсутствует четкая государственная политика, даже, скажем так, отсутствует идея, что мы делаем и куда идем, и этим шатким в данном случае по его словам, это не значит, что мы не можем играть на тему той самой войны на Донбассе. "Когда говорят пушки - музы молчат" - Зеленский - это муза, он позиционировал себя - театрал, это вот прекрасно, хорошо, никто не стреляет и так далее. Его же противники наоборот позиционируют себя - патриоты, сохраняем любой ценой, любой, действия военные. И вот это не дает возможности Зеленскому полностью под контроль взять ситуацию в государстве, не дает. И он своими действиями непутевыми действует им пас соответственно так работать и играться. А то, что не принимается закон, он прекрасно понимает, что тут же интерпретируется частью общества и предшественники перед Зеленским, которые были, разыграют эту карту моментально. Скажут: ты сейчас против украинской армии принял закон и будешь там наших ребят душить. Конечно, появится много людей, возможно среди них будут преступники, но я знаю, что обычным ребятам, которые воевали, стреляли, были на передовой - им же скажут по ушам: ага, вас всех судить будут, вы - военные преступники и так далее", - добавил Мулык.

Напомним, ранее глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что проконтролирует подписание президентом законопроекта №2689 – так называемого закона о военных преступниках, который позволит судить подозреваемых в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Законопроект №2689 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права" приняли в парламенте еще в мае 2021 года – его поддержали 248 народных депутатов, в основном члены партии "Слуга народа". Автор законопроекта – действующий министр внутренних дел Денис Монастырский. В июне 2021 года законопроект передали на подпись президенту, но он до сих пор не был ни подписан, ни возвращен на доработку.

В соответствии с 94-й статьей Конституции Украины, президент Украины в течение пятнадцати дней после получения закона подписывает его, принимая к исполнению, и официально обнародует его или возвращает закон со своими мотивированными и сформулированными предложениями в Верховную Раду Украины для повторного рассмотрения". Закон передали в Офис президента около пяти месяцев назад. Правозащитники в Украине неоднократно требовали подписания закона, но Офис президента не комментировал это затягивание.