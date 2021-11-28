На Николаевщине из-под завалов дома извлекли тело второго погибшего
Поиски нескольких человек еще продолжаются
На Николаевщине в Новой Одессе из-под завала дома извлекли тело еще одного погибшего. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
Отмечается, что кроме двух погибших, три человека пострадали. Один из пострадавших с переломом предплечья был госпитализирован, двое находятся в шоковом состоянии и после обследования они отказались от госпитализации.
Из дома планируют эвакуировать 54 человека. Сейчас спасатели демонтируют разрушенные элементы дома и ищут еще двух возможно заблокированных лиц.
Напомним, вчера, 27 ноября, на Николаевщине в Новой Одессе произошел взрыв газа, в результате чего два этажа жилого дома были разрушены. Взрыв произошел на пятом этаже.
Впоследствии стало известно, что спасатели обнаружили тело женщины на четвертом этаже жилого дома, где произошел взрыв газа. Женщина проживала в квартире одна.