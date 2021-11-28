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На Николаевщине из-под завалов дома извлекли тело второго погибшего

ГСЧС Украины

Поиски нескольких человек еще продолжаются

На Николаевщине в Новой Одессе из-под завала дома извлекли тело еще одного погибшего. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что кроме двух погибших, три человека пострадали. Один из пострадавших с переломом предплечья был госпитализирован, двое находятся в шоковом состоянии и после обследования они отказались от госпитализации.

Из дома планируют эвакуировать 54 человека. Сейчас спасатели демонтируют разрушенные элементы дома и ищут еще двух возможно заблокированных лиц.

Напомним, вчера, 27 ноября, на Николаевщине в Новой Одессе произошел взрыв газа, в результате чего два этажа жилого дома были разрушены. Взрыв произошел на пятом этаже.

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Впоследствии стало известно, что спасатели обнаружили тело женщины на четвертом этаже жилого дома, где произошел взрыв газа. Женщина проживала в квартире одна.

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