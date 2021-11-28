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На 73 году жизни скончался известный российский певец и композитор Александр Градский

Фото из открытых источников

Незадолго до смерти у него подозревали инсульт

В Москве на 73-м году жизни скончался российский певец и композитор, один из основоположников русского рока Александр Градский. Об этом сообщает Русская служба BBC.

Отмечается, что ранее в СМИ появилась информация, что Градский попал в больницу с подозрением на инсульт и находится в реанимации. Его здоровье резко ухудшилось после того, как он переболел COVID-19 в сентябре.

Справочно:

Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в Челябинской области. Широкое признание получил в 1974 году, после выхода фильма "Романс о влюбленных", музыку к которому написал Градский.

В 1976 году Градский впервые исполнил песню "Как молоды мы были", которая стала одной из самых популярных в его исполнении. В 1990-ых годах музыкант получил звание народного артиста России.

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Напомним, летом на 82-м году жизни скончался российский народный артист и режиссер Владимир Меньшов. Причиной смерти называли коронавирус.

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