СМИ назвали предполагаемых организаторов подготовки госпереворота, о котором заявил Зеленский

Владимир Зеленский. Пресс-марафон 26 ноября 2021 года Офис президента

Госпереворот якобы готовили офицер ФСБ Василий Лаптев и три" перебежчика " из МВД Украины, базирующихся в Крыму

Журналист BuzzFeedNews Кристофер Миллер со ссылкой на источники, приближенные к ОП, озвучил детали подготовки госпереворота, о котором заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона "30 вопросов президенту Украины" в пятницу, 26 ноября. Об этом сообщает телеграм-канал Klymenko Time.

Интересно, что о деталях готовящегося переворота первым сообщил иностранный, а не украинский журналист.

По его словам, готовили госпереворот офицер ФСБ Василий Лаптев и три "перебежчика" из МВД Украины, базирующихся в Крыму - Алексей Васильев, Василий Грицак и Эдуард Федосов.

Миллер заявил, что ему прочитали стенограммы аудиозаписей, о которых говорил Зеленский. По его информации, планируется передать доказательства сговора в США в эти выходные:

"Источник, близкий к Зеленскому, ясно дало понять, что доказательства, которыми владеет Украина, не показывают прямого участия Ахметова, но что он упоминается четырьмя предполагаемыми заговорщиками, которые говорят, что им необходимо быть готовыми к переезду и работе с Ахметовым"... планируемая на 1 декабря акция протеста (с требованием отставки Ермака, - прим.) была использована в качестве прикрытия. Похоже, идея заключалась в том, чтобы привлечь к себе Ахметовцев. Но непонятно, произошло ли это"", - пишет телеграм-канал Klymenko Time.

Напомним, сегодня, 26 ноября, во время проведения пресс-марафона "30 вопросов президенту Украины" Владимир Зеленский заявил, что в Украине готовят государственный переворот. И он может состояться уже первого числа.