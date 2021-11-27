Повышение прожиточного минимума в Украине. Как вырастут зарплаты и пенсии с 1 декабря

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Сейчас фактический прожиточный минимум на 2 733 гривни больше установленного правительством

В Украине в третий раз за год вырастет размер прожиточного минимума, от которого зависит размер пенсий и ряда других социальных выплат. Кроме того, повысят минимальную заработную плату. О том, как изменятся выплаты украинцев с 1 декабря, рассказываем далее.



Прожиточный минимум

Сейчас прожиточный минимум на одного человека в Украине составляет 2 294 гривны. Согласно бюджету-2021, с 1 декабря он увеличится до 2 393 гривен.

Прожиточный минимум для разных групп населения:

для детей до 6 лет - 2 100 гривен,

для детей от 6 до 18 лет – 2 618 гривен,

для трудоспособных лиц - 2 481 гривня,

для лиц, утративших трудоспособность – 1 934 гривни.

Кроме указанного в бюджете, существует фактический прожиточный минимум. Он рассчитывается на основе средних цен на потребительские товары и услуги и тарифов на жилищно-коммунальные услуги по сообщению центральных органов исполнительной власти.

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По данным Министерства социальной политики, фактический размер прожиточного минимума в ценах на октябрь 2021 года составлял 5026,55 на одного человека в месяц с учетом обязательных платежей.

Фактический прожиточный минимум для разных групп населения:

для детей до 6 лет - 4 043 гривни в месяц,

для детей от 6 до 18 лет - 4 999 гривен в месяц,

для трудоспособных лиц - 5 678 гривен в месяц,

для лиц, утративших трудоспособность - 3708 гривен.

То есть сейчас фактический прожиточный минимум на 2 733 гривни больше установленного правительством.



Минимальная зарплата

В этом году правительство планировало украинцам дважды повысить минимальную зарплату. Первое повышение произошло с 1 января - до 6 000 гривен, а второе ожидается с 1 декабря - до 6 500 гривен. В почасовом размере минимальная зарплата вырастет с 36,11 грн до 39,12 грн.

На 2022 год в проекте госбюджета заложили одно повышение минимальной зарплаты - до 6 700 гривен в октябре.

Максимальная величина базы начисления ЕСВ в месяц с 1 декабря составит 97 500 гривен. Максимальный размер начисленного ЕСВ повысится до 21 450 гривен. Сумма минимального страхового взноса ЕСВ с зарплаты работников и доходов ФЛП, самозанятых лиц и членов фермерского хозяйства вырастет до 1 430 гривен.



Пенсии

С 1 декабря минимальная пенсия для украинцев с полным страховым (30 лет для женщин и 35 - для мужчин) вырастет на 80 гривен - до 1 934 гривен.

Неработающие пенсионеры от 65 лет при наличии полного страхового стажа будут получать 2600 гривен - пенсия вырастет на 200 гривен.

Размер пенсии в связи с потерей кормильца составит:

на одного иждивенца - 1 934 гривни,

на двоих – 2 320,8 гривен,

на троих и более – 2 901 гривня.

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Минимальная пенсия для участников боевых действий и пострадавших участников Революции достоинства составит 4 061,4 грн.

Пенсия и для людей с инвалидностью в результате войны также вырастет:

для I группы - до 12 571 гривны,

для II группы - до 10 153,5 гривни,

для III группы - до 9 962,4 гривни.

Максимальный размер пенсии будет увеличен на 800 гривен - 19 340 гривен.



Алименты

С 1 декабря гарантированный минимальный размер алиментов составит 1 050 гривен для детей в возрасте до 6 лет и 1 309 гривен - в возрасте от 6 до 18 лет.

Минимальный рекомендуемый размер алиментов на ребенка до 6 лет составит 2 100 грн и 2 618 гривен для детей старше 6 лет.

Максимальная сумма алиментов на ребенка до 6 лет - 21 тысяча гривен. Родители могут договориться о выплате большей суммы алиментов, однако это нужно прописать в договоре.



Выплаты на ребенка

Пособие по беременности и родам предоставляется в размере не менее 25% от прожиточного минимума. С 1 декабря она составит 620,25 гривен.

Помощь при рождении ребенка не изменится. Сейчас она составляет 41 280 гривен: единовременная выплата – 10 320 грн и 860 гривен в качестве ежемесячного пособия. Денежный эквивалент "пакета малыша" с декабря составит 6,3 тыс. грн.

Помощь одиноким матерям:

на детей до 6 лет - 2 100 гривен,

на детей от 6 до 18 лет - 2 618 гривен,

на детей от 18 до 23 лет - 2 481 гривня.

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Помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство:

на детей до 6 лет - 5 250 гривен,

на детей от 6 до 18 лет - 6 545 гривен.

Помощь лицу, ухаживающему за больным ребенком, возрастет до 1 934 гривен.



Помощь малообеспеченным семьям

Семьям, имеющим среднемесячный совокупный доход ниже прожиточного минимума для семьи, предусмотрена социальная помощь.

С 1 декабря она будет такой:

для трудоспособных лиц - 868,35 гривни,

для лиц, утративших трудоспособность - 1 934 гривни,

для детей до 6 лет - 2 730 гривен,

для детей от 6 до 18 лет - 3 403 гривни,

для детей от 18 до 23 лет - 3 225 гривен.

Украинцы от 16 до 70 лет, которые способны работать, но из-за отсутствия работы не имеют заработка, могут претендовать на пособие по безработице. Минимальный размер выплат по безработице не прикреплен к прожиточному минимуму. В 2021 году составляет 650 гривен для лиц, имеющих менее 6 месяцев страхового стажа в течение последних 12 месяцев. Украинцы со стажем более 6 месяцев могут получить 1 800 гривен.

Максимальный размер выплат по безработице привязан к прожиточному минимуму. С 1 декабря сумма составит 9 924 гривни.