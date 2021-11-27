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Ориентировочно 195 млрд: Украина завершает год с самым высоким долларовым ВВП за всю историю

Пресс-служба НБУ

Ориентировочно показатель составляет 195 миллиардов долларов

Украина завершает 2021 год с самым высоким долларовым ВВП за всю свою историю. Об этом заявила министр экономики Юлия Свириденко на своей странице в Фейсбуке.

По ее словам, ориентировочно показатель составляет 195 миллиардов долларов.

При этом чиновница заявила, что в наступившем году Украина планирует выйти на высокие темпы роста внутреннего валового продукта благодаря старту ряда программ. В частности, масштабной термомодернизации жилых домов, комплексного восстановления систем орошения на юге, массового дешевого ипотечного кредитования, активного финансирования экспортеров.

"Мы проинформировали инвесторов о постепенном улучшении наших макроэкономических показателей и прогнозах на ближайший год. Наша цель - обеспечить постоянство основных показателей: рост ВВП, увеличение золотовалютных резервов, сдерживание инфляции в допустимых пределах", - добавила она.

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Напомним, ранее Международный валютный фонд ухудшил на 0,3% оценку роста экономики Украины в 2021 году до 3,2%. В октябре этот показатель снизили с 4 до 3,5%.

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