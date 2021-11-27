COVID-19 в Украине: За сутки обнаружили 14 200 новых случаев заболевания

Depositphotos

Больше всего новых больных в Киеве

В Украине по состоянию на утро 14 ноября зафиксировали 3 414 540 случаев болезни COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус_инфо".

За прошедшие сутки лабораторно подтвердили 14 200 новых случаев коронавируса. За это время выздоровели 22 946 человек. При этом 568 человек умерли от осложнений COVID-19.

С начала пандемии в Украине зафиксировали 84 717 летальных исходов из-за коронавируса, тогда как 2 899 967 пациентов смогли преодолеть болезнь.

Новости по теме: ВОЗ предостерегает страны от поспешных ограничений из-за нового штамма коронавируса

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионах за сутки следующая:

г. Киев-1630 случаев;

Винницкая область-823 случая;

Волынская область-596 случаев;

Днепропетровская область-866 случаев;

Донецкая область-1044 случая;

Житомирская область-360 случаев;

Закарпатская область - 414 случаев;

Запорожская область-635 случаев;

Ивано-Франковская область-274 случая;

Киевская область-698 случаев;

Кировоградская область-180 случаев;

Луганская область-203 случая;

Львовская область-745 случаев;

Николаевская область-490 случаев;

Одесская область-624 случая;

Полтавская область-904 случая;

Ровенская область - 558 случаев;

Сумская область-365 случаев;

Тернопольская область-232 случая;

Харьковская область-565 случаев;

Херсонская область-219 случаев;

Хмельницкая область-626 случаев;

Черкасская область-596 случаев;

Черновицкая область-172 случая;

Черниговская область-381 случай.

Данные о временно оккупированных территориях отсутствуют.

Новости по теме: Я недоволен количеством смертей: Зеленский оценил вакцинальную кампанию в Украине

Ранее сообщалось, что в Украине 42,4% взрослого населения уже получили по крайней мере одну прививку против COVID-19, а 34,2% прошли полный курс вакцинации. Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире к концу года должен составить 40%.