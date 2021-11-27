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COVID-19 в Украине: За сутки обнаружили 14 200 новых случаев заболевания

Depositphotos

Больше всего новых больных в Киеве

В Украине по состоянию на утро 14 ноября зафиксировали 3 414 540 случаев болезни COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус_инфо".

За прошедшие сутки лабораторно подтвердили 14 200 новых случаев коронавируса. За это время выздоровели 22 946 человек. При этом 568 человек умерли от осложнений COVID-19.

С начала пандемии в Украине зафиксировали 84 717 летальных исходов из-за коронавируса, тогда как 2 899 967 пациентов смогли преодолеть болезнь.

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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионах за сутки следующая:

  • г. Киев-1630 случаев;
  • Винницкая область-823 случая;
  • Волынская область-596 случаев;
  • Днепропетровская область-866 случаев;
  • Донецкая область-1044 случая;
  • Житомирская область-360 случаев;
  • Закарпатская область - 414 случаев;
  • Запорожская область-635 случаев;
  • Ивано-Франковская область-274 случая;
  • Киевская область-698 случаев;
  • Кировоградская область-180 случаев;
  • Луганская область-203 случая;
  • Львовская область-745 случаев;
  • Николаевская область-490 случаев;
  • Одесская область-624 случая;
  • Полтавская область-904 случая;
  • Ровенская область - 558 случаев;
  • Сумская область-365 случаев;
  • Тернопольская область-232 случая;
  • Харьковская область-565 случаев;
  • Херсонская область-219 случаев;
  • Хмельницкая область-626 случаев;
  • Черкасская область-596 случаев;
  • Черновицкая область-172 случая;
  • Черниговская область-381 случай.

Данные о временно оккупированных территориях отсутствуют.

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Ранее сообщалось, что в Украине 42,4% взрослого населения уже получили по крайней мере одну прививку против COVID-19, а 34,2% прошли полный курс вакцинации. Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире к концу года должен составить 40%.

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