COVID-19 в Украине: За сутки обнаружили 14 200 новых случаев заболевания
Больше всего новых больных в Киеве
В Украине по состоянию на утро 14 ноября зафиксировали 3 414 540 случаев болезни COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус_инфо".
За прошедшие сутки лабораторно подтвердили 14 200 новых случаев коронавируса. За это время выздоровели 22 946 человек. При этом 568 человек умерли от осложнений COVID-19.
С начала пандемии в Украине зафиксировали 84 717 летальных исходов из-за коронавируса, тогда как 2 899 967 пациентов смогли преодолеть болезнь.
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионах за сутки следующая:
- г. Киев-1630 случаев;
- Винницкая область-823 случая;
- Волынская область-596 случаев;
- Днепропетровская область-866 случаев;
- Донецкая область-1044 случая;
- Житомирская область-360 случаев;
- Закарпатская область - 414 случаев;
- Запорожская область-635 случаев;
- Ивано-Франковская область-274 случая;
- Киевская область-698 случаев;
- Кировоградская область-180 случаев;
- Луганская область-203 случая;
- Львовская область-745 случаев;
- Николаевская область-490 случаев;
- Одесская область-624 случая;
- Полтавская область-904 случая;
- Ровенская область - 558 случаев;
- Сумская область-365 случаев;
- Тернопольская область-232 случая;
- Харьковская область-565 случаев;
- Херсонская область-219 случаев;
- Хмельницкая область-626 случаев;
- Черкасская область-596 случаев;
- Черновицкая область-172 случая;
- Черниговская область-381 случай.
Данные о временно оккупированных территориях отсутствуют.
Ранее сообщалось, что в Украине 42,4% взрослого населения уже получили по крайней мере одну прививку против COVID-19, а 34,2% прошли полный курс вакцинации. Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире к концу года должен составить 40%.