Байден пообещал в ближайшее время поговорить с Зеленским и Путиным

Джо Байден Фото из открытых источников

Разговор может состояться на фоне напряженности на границе Украины и России

Президент США Джо Байден пообещал поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters.

По словам Байдена, разговор может состояться в ближайшее время. "Со всей вероятностью", - сказал Байден, отвечая на вопрос о запланированных контактах с Зеленским и Путиным на фоне напряженности на границе Украины и России.

Напомним, недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Джо Байден и глава РФ Владимир Путин обсудят Украину во время нового контакта. Дата переговоров политиков пока неизвестна.

Ранее сопредседатель украинского кокуса в верхней палате Конгресса США, сенатор Роб Портман призвал американские власти отреагировать на эскалацию со стороны России. Речь шла о ситуации с мигрантами на границе Беларуси и ЕС, сосредоточении российских войск у границ Украины и агрессивном продвижении газопровода в обход Украины.