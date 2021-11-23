Послабления для транспорта и пересмотр ограничений в желтых зонах: Как в Украине хотят изменить карантинные условия

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Сейчас в красной зоне карантина находятся город Киев и 18 областей Украины

Карантин в Украине ввели еще в марте 2020 года. С тех пор ограничения неоднократно корректировались в зависимости от эпидемиологической ситуации и состояния экономики страны.

Сейчас в Кабмине готовят новые карантинные правила. Изменения могут коснуться перевозок в транспорте и желтой зоны адаптивного карантина. Подробнее об этом рассказываем далее.



Усиление карантина в желтой зоне

На сегодня в Украине действует адаптивный карантин. То есть регионы относятся к зеленой, желтой, оранжевой или красной зоне в зависимости от эпидемической ситуации.

Зеленую зону карантина вводят сразу по всей стране, отдельно регион там находиться не может. В зеленой зоне действуют наиболее мягкие карантинные ограничения - масочный режим и социальная дистанция.

В желтой зоне, помимо ограничений зеленой зоны, вводятся ряд правил для бизнеса. Массовые мероприятия можно проводить при условии - один человек на 4 квадратных метра. А в фитнес-центрах и бассейнах введено ограничение по количеству посетителей - один человек на 10 кв. м. Сейчас в желтой зоне для посещения кафе и ресторанов, кино, театров, музеев, спортзалов и бассейнов и т. п. достаточно одной дозы вакцины против коронавируса или отрицательного результата теста на СOVID-19. Это же касается и работы персонала заведений.

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Однако в Минздраве планируют ужесточить ограничения в этой зоне. В частности, вместо одной COVID-прививки гражданам нужно будет пройти базовый курс вакцинации, чтобы избежать ограничений.

"Сейчас Министерство работает над изменениями в постановление об адаптивном карантине, которые будут предусматривать, что в "желтом" уровне эпидемической опасности для работы в карантинных ограничениях необходимо будет иметь полный курс вакцинации - как для работников, так и для посетителей", - рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко.

Оранжевая зона карантина не предусматривает дополнительных ограничений, но сигнализирует об ухудшении ситуации в регионе.

Красная зона карантина предусматривает такие же ограничения, как и во время локдауна. Однако при условии 100% вакцинации бизнес может работать. Альтернативой вакцинации может быть ПЦР-тест, тест на антиген или сертификат о выздоровлении от COVID-19.



Работа транспорта

В октябре в Украине установили ограничения на межобластные перевозки. Пользоваться общественным транспортом могут пассажиры, имеющие сертификат о вакцинации или результат отрицательного теста на коронавирус. Такие же правила касаются работы водителей.

Кроме того, в городском транспорте разрешено перевозить ограниченное количество пассажиров - не больше количества посадочных мест. Данную норму в Минздраве пересмотрели. Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что водителям разрешат брать пассажиров, которые будут ехать стоя. В то же время он уточнил, когда именно изменения вступят в силу.

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"К нам обратились мэры некоторых городов с просьбой пересмотреть вопрос проезда в общественном транспорте. Они хотят, чтобы были не только места для сидения. Мы также будем идти им навстречу..." - сказал Ляшко в эфире одного из телеканалов.

По словам министра, такие изменения являются положительными, ведь пассажиры не будут в холодное время года долго стоять на остановках общественного транспорта.



Обязательная вакцинация

Сейчас в Украине обязательная вакцинация введена для педагогов, работников центральных органов исполнительной власти и местных государственных администраций. Сотрудников, которые отказываются от вакцинации, отстраняют от работы без сохранения зарплаты. С 9 декабря в список добавят такие профессии:

работники предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти,

сотрудники учреждений, предоставляющих социальные услуги, учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений.

работники предприятий, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства ("Укрпочта", "Укрзализныця" и другие).

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Накануне уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что отстранение непривитых работников от работы может нарушать их право на труд и добровольность профилактической вакцинации. В связи с этим омбудсмен предложила премьер-министру Украины не отстранять непривитых сотрудников, а перевести их на дистанционную работу. В правительстве предложение Денисовой пока не комментировали.





Ситуация с коронавирусом в Украине

По состоянию на 23 ноября в красной зоне карантина находятся город Киев и 18 областей Украины: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская.

Закарпатская, Полтавская и Харьковская области находятся в оранжевой зоне карантина. А Тернопольская и Черновицкая области - в желтой зоне.

По прогнозам Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики, в ближайшее время из красной зоны карантина выйдет сразу шесть областей и Киев.

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"После Луганской и Львовской областей из красной зоны могут выйти Киев и весь регион, а за ними Донецкий, Херсонский и Одесский", - рассказала эксперт Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Екатерина Кузьминова.



На днях мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что столица вскоре выйдет из красной зоны карантина. Это связано с улучшением ситуации с коронавирусом. Кличко отметил, что заполненность коек в больницах снизилась до 58%. При этом занято 61% коек с кислородом.

По словам городского головы Киева, ситуация с COVID-19 остается угрожающей, но цифры могут пойти на спад благодаря вакцинации.